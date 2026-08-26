Генерал Русев в Пентагона: САЩ потвърдиха подкрепата си за българските ВВС

Н ачалникът на щаба на ВВС на САЩ генерал Кен Уилсбах прие командира на българските ВВС генерал-майор Николай Русев на официално партньорско посещение на 18 август, за да потвърдят двустранните отношения в областта на отбраната, да засилят сътрудничеството в областта на сигурността и да напреднат по общите приоритети.

В рамките на посещението Русев бе посрещнат с всички почести при пристигането си в съвместната база „Анакостия-Болинг“ във Вашингтон, след което се срещна с Уилсбах в Пентагона.

По време на срещата Уилсбах подчерта значението на дълготрайното стратегическо партньорство между САЩ и България, като отбеляза, че страната ни е ценен съюзник в НАТО и ключов фактор за сдържането и отбраната по източния фланг на Алианса. Той изрази признателност за действията на България в подкрепа на разпределението на тежестта в НАТО и нейните ангажименти към Алианса. Уилсбах похвали напредъка на българските ВВС в модернизирането на капацитета им, включително доставката и интегрирането на първите осем самолета F-16 Block 70 и модернизирането на инфраструктурата в подкрепа на флота. Той потвърди намерението на ВВС на САЩ да подпомагат тези усилия за модернизация чрез продължаващо сътрудничество.

След работната среща последваха разговори на ниво щаб, на които бяха обсъдени теми, включващи регионалната обстановка в областта на сигурността, обучението на пилоти на F-16 и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството и оперативната съвместимост между съюзниците, предаде NOVA.

В допълнение към ангажиментите си в Националния столичен регион, Русев посети базата на Националната гвардия „Морис“ в Аризона, където се срещна с ръководството на 162-ро крило и с личния състав на българските ВВС, преминаващ обучение за пилоти на F-16. Той посети и военновъздушната база „Нелис“ в Невада, където получи информация за учението „Ред Флаг“, Училището за оръжия на ВВС на САЩ и акробатичната група „Тъндърбърдс“ на ВВС на САЩ.