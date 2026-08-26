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Джейми Фокс спасил Кери Уошингтън от брутална сцена в „Джанго без окови“

Джейми Фокс разкри, че е убедил Куентин Тарантино да премахне сцена с изнасилване от първоначалния сценарий на „Джанго без окови“. Актьорът настоял да защити колежката си Кери Уошингтън от скандални кадри, оставащи завинаги в историята

26 август 2026, 11:30
Джейми Фокс спасил Кери Уошингтън от брутална сцена в „Джанго без окови“
Източник: Getty

Х оливудският актьор Джейми Фокс разкри, че лично е помолил режисьора Куентин Тарантино да премахне скандална и изключително жестока сцена от хитовия филм от 2012 г. „Джанго без окови“, за да защити колежката си Кери Уошингтън, пише Page Six.

По време на гостуването си в подкаста „Baby, This Is Keke Palmer“, носителят на „Оскар“ разказа, че в първоначалния сценарий прочутият режисьор бил предвидил героят му Джанго и неговата съпруга Брумхилда (в ролята Кери Уошингтън) да станат жертва на изнасилване.

„Ако бяхте прочели оригиналния сценарий, Брумхилда и Джанго биват изнасилени. Но когато се събрахме тримата – аз, Куентин и Кери – искахме да я защитим“, споделя 58-годишният актьор. 

Фокс допълва, че подобни сцени остават завинаги в кино историята и лесно могат да бъдат извадени от контекста. Той се пошегува, че е искал да защити бъдещата звезда от сериала „Скандал“ (в който тя играе прочутата Оливия Поуп), макар по онова време той все още да не е бил на екран.

„Казах му: 'Хей, тя ще прави това страхотно шоу и трябва да я съхраним.' Куентин веднага разбра и премахна всички тези скандални и крайни неща“, допълва той.

Тарантино променя сценария в движение

Фокс споделя още, че е обърнал внимание на 63-годишния Тарантино, че екранната му съпруга няма достатъчно присъствие в историята. Режисьорът на „Криминале“ реагирал незабавно и пренаписал редица сцени.

„Куентин каза: 'Да, филмът е като омлет – има нужда от още съставки. Ще добавя още от Брумхилда.' Така че всички онези сцени във филма, в които Джанго вижда образа ѝ пред себе си, ги нямаше в първоначалния вариант“, разкрива Джейми Фокс, като не спести похвалите си към режисьора за неговата отзивчивост.

Филм, изпълнен с рекорди и противоречия

„Джанго без окови“ разказва трогателната и брутална история на роб, който се обучава при германски ловец на глави с едничката цел да се събере отново с любимата си съпруга.

Лентата предизвика бурни дискусии заради суровото си насилие над робите и прекомерната употреба на расистки обиди. Въпреки това филмът се превърна в истински боксофис хит с приходи от близо 450 милиона долара в целия свят. С това той стана най-печелившият филм в кариерата на Куентин Тарантино и най-успешният уестърн на всички времена, изпреварвайки легендарния „Танцуващият с вълци“.

Източник: Page Six    
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