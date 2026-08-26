„Всичко е роля“: Братята Тейт признаха, че богатството им е било "цирк" за социалните мрежи

Андрю и Тристан Тейт бяха принудени да признаят, че показните им демонстрации на разкош, са били фалшифицирани за онлайн влияние

И нфлуенсърите Андрю и Тристан Тейт бяха принудени да признаят неудобната истина, че показните им демонстрации на разкош, включително суперяхта за 50 милиона долара, са били фалшифицирани за онлайн влияние, пише New York Times.

Адвокатите на скандалните братя, които се намират във федерален арест в Маями и се борят срещу екстрадиция във Великобритания по обвинения в изнасилване и трафик на хора с цел сексуална експлоатация, заявиха, че показността на двамата в социалните медии е била „театрална“ и евтина измама, за да лъснат имиджа си на ултрабогати плейбои.

Tate brothers humiliatingly admit their lavish show of wealth is fake play for social-media clout https://t.co/Lj9yVfyOhm pic.twitter.com/671SUV5nF0 — New York Post (@nypost) August 25, 2026

Видеата на дуото често включват Aston Martin за 2,1 милиона долара и две спортни коли Bugatti на обща стойност 12 милиона долара, но и трите автомобила са били реквизит „под наем“, заяви техният правен екип.

Адвокатите на Андрю и Тристан Тейт заявиха, че демонстрирането на предполагаемото им богатство е било хитрост за привличане на внимание в социалните медии, разкриват съдебните документи.

Суперяхтата за 50 милиона долара, която показват, също „не принадлежи на семейство Тейт“, се казва в документите, където се обяснява, че те са „получили плащане за популяризиране на кораба в социалните мрежи“.

Шокиращите разкрития бяха направени с едничката цел да се отрече твърдението, че братята са толкова богати, че съществува риск да се укрият, ако бъдат освободени.

В петиция от 28 страници в подкрепа на искането на семейство Тейт за освобождаване, техният правен екип призна, че изключително популярните им публикации не трябва да се приемат насериозно, тъй като са „очевидна сатира, хипербола и реклама“, целящи да подведат последователите им с цел печалба.

„Колкото по-хиперболична и необичайна е една публикация, толкова по-вероятно е тя да генерира гледания и харесвания, което от своя страна носи приходи“, пишат адвокатите.

Humiliating truth about the internet's most toxic brothers: Read the Tate brothers' toe-curling court confession about their RENTED supercars and $50M yacht https://t.co/54qV7MF1Ik — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 25, 2026

„Накратко, те играят роля.“

Прокурорите посочиха и твърдението на Андрю, че притежава до осем паспорта - включително от САЩ, Великобритания, Естония, Нигерия, Полша и малката островна държава Вануату в южната част на Тихия океан - като доказателство за съществуващ риск той да се укрие.

Адвокатите отхвърлиха и видеото, в което Андрю се хвали с множеството паспорти, определяйки го като „шега“.

39-годишният Андрю е изправен пред десетки обвинения във Великобритания, включително за множество изнасилвания, трафик на хора и нападения.

Миналия месец той бе обвинен от британската Кралска прокурорска служба и в притежание на детска порнография – общо 19 обвинения за „неприлични изображения на деца и екстремна порнография“.

По-малкият му брат, 38-годишният Тристан, е обвинен в сексуално посегателство, две изнасилвания и три случая на трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Двамата живееха в Румъния от 2016 г., където са обект на отделно наказателно разследване по обвинения в трафик на хора, изнасилване, създаване на организирана престъпна група и пране на пари.

Те бяха арестувани на 18 юли в Маями и остават във Федералния център за задържане, докато тече процедурата по екстрадиция.