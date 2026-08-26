България

Внимание край морето: Жълт код за валежи и гръмотевични бури в четвъртък

След пороите от последните дни и за четвъртък синоптиците предупреждават за рязко разваляне на времето и опасни бури в част от страната

Надежда Неменски Надежда Неменски

26 август 2026, 12:21
Внимание край морето: Жълт код за валежи и гръмотевични бури в четвъртък
Източник: iStock/GettyImages

С лед пороите от последните дни и за четвъртък синоптиците предупреждават за рязко разваляне на времето и опасни бури в част от страната.

Предупреждение от първа степен – жълт код е обявен за три области в страната за интензивни валежи и гръмотевични бури за четвъртък, 27 август. Кодът е в сила за Шумен, Варна и Бургас.

При жълт код за дъжд от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Картата на НИМХ с областите, в които времето ще бъде опасно в четвъртък, 27 август
Картата на НИМХ с областите, в които времето ще бъде опасно в четвъртък, 27 август Източник: НИМХ

В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони.

Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен; в крайните източни райони – от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30° и 35°, в североизточните райони и по Черноморието 27°-29°, а в София – около 31°.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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