България

Човешки останки са открити при ремонт в имот в село Българско Сливово

Полицията е иззела костите и е започнала разследване, като предстоят съдебномедицински експертизи

27 юли 2026, 10:01
Полицейска лента
Снимката е архивна   
Източник: БГНЕС
  • Човешки останки са открити при ремонтни дейности в частен имот в свищовското село Българско Сливово. Костите са иззети и ще бъдат подложени на експертизи.
  • По случая е образувано досъдебно производство, като предстои да се установят произходът на останките и обстоятелствата около смъртта.
  • Това е втори подобен случай в района за кратък период - в началото на месеца жител на Свищов също откри човешки кости край сграда, за които беше назначена съдебно-медицинска експертиза.

Човешки останки са открити при ремонтни дейности в имот в свищовското село Българско Сливово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Костите са иззети, предстои да им бъдат направени експертизи, допълниха от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

Мъж откри човешки останки зад сграда в Свищов

В началото на месеца жител на Свищов откри човешки останки в основата на четириметров скат.

Той потърси съдействие в полицейското управление в Свищов. Обясни, че зад сграда в основата на четириметров скат е открил човешки кости.

Назначена беше съдебно-медицинска експертиза. По случая беше образувано и досъдебно производство. 

Източник: БТА, Антоанета Бълдъркова    
човешки останки Свищов Българско Сливово полиция разследване експертиза находка кости МВР Велико Търново досъдебно производство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Зазидана тайна в стар дом донесе неочаквано богатство на двойка британци

Зазидана тайна в стар дом донесе неочаквано богатство на двойка британци

Отвлякоха майка и две деца посред бял ден в Благоевград, хванаха ги край Банско

Отвлякоха майка и две деца посред бял ден в Благоевград, хванаха ги край Банско

Иран с остри критики към България заради американските самолети: Носите отговорност

Иран с остри критики към България заради американските самолети: Носите отговорност

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството
Ексклузивно

27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството

Преди 5 часа
Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната
Ексклузивно

Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Преди 7 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

Преди 6 часа
Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора
Ексклузивно

Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задържаха шофьор с абсурдните 5,35 промила алкохол зад волана

Задържаха шофьор с абсурдните 5,35 промила алкохол зад волана

България Преди 20 минути

59-годишният мъж е спрян посред бял ден във Велики Преслав, полицията му отне буса

КЗК глоби фирма с близо 15 хил. евро за възпрепятстване на разследване за картел

КЗК глоби фирма с близо 15 хил. евро за възпрепятстване на разследване за картел

България Преди 29 минути

По време на проверка са били изтрити имейли и чат съобщения, свързани с разследване за предполагаеми нарушения при обществени поръчки за IT оборудване

Откриха мъртъв бизнесмена Владимир Янков след пожар в дома му

Откриха мъртъв бизнесмена Владимир Янков след пожар в дома му

България Преди 58 минути

Работи се по всички версии, включително и убийство

Все по-често хората търсят промоции, по-изгодни марки и намалени стоки.

Проф. Стоянов: Българите се адаптират към еврото и по-високите цени

Парите ни Преди 1 час

Доходите са нагоре, но това не означава, че сме забогатели, подчерта икономистът

Сом

Учени откриха заразна форма на меланом при американски сомове

Свят Преди 1 час

Заболяването се разпространява между риби и е четвъртият известен случай на предаващ се рак в природата

ЕЦБ представи десет проекта за новите евробанкноти, а гражданите могат да дадат мнението си в онлайн допитване до 21 септември.

Бетовен и птици се борят за новия облик на евробанкнотите

Свят Преди 1 час

ЕЦБ показа десет проекта и даде възможност на европейците да кажат кои от тях предпочитат

Иран: САЩ не участват в преговорите за Ормузкия проток, движението остава блокирано

Иран: САЩ не участват в преговорите за Ормузкия проток, движението остава блокирано

Свят Преди 1 час

Техеран обяви, че разговорите с Оман са изцяло двустранни, докато военноморските сили спряха шест кораба край стратегическия морски коридор

Трагичен край: Откриха мъртъв мъж, изчезнал преди месец край Петрич

Трагичен край: Откриха мъртъв мъж, изчезнал преди месец край Петрич

България Преди 1 час

Пристигналите на място полицейски служители са установили, че това е 68-годишният Крум Ефремов от с. Долна Рибница, който е обявен за издирване

Снимката е илюстративна

Чудо в Тихия океан: Обявен за изчезнал мъж бе открит след месец да се носи по течението край Хавай

Свят Преди 1 час

39-годишният Кай Сато оцелява повече от месец в океана след счупена мачта и липса на гориво. Хранейки се с остатъци, сурова риба и събран конденз, той прави невъзможното да се върне в корабен маршрут, където е спасен от контейнеровоз

Илюстративна снимка на стюардеса

Пияни пътници, сексуален тормоз и изтощение: Стюарди разкриват най-шокиращите истории от небето

Свят Преди 1 час

Защо се увеличава „въздушната ярост“ и как стюардите се справят с нея

Великобритания предава на Украйна секретна технология срещу руските дронове

Великобритания предава на Украйна секретна технология срещу руските дронове

Свят Преди 2 часа

Новият премиер Анди Бърнам приема Володимир Зеленски на първа официална визита в Лондон

Непълнолетно момиче е с опасност за живота след тежка катастрофа край Павликени

Непълнолетно момиче е с опасност за живота след тежка катастрофа край Павликени

България Преди 2 часа

18-годишен шофьор се е блъснал с автомобила си в крайпътно дърво

Самоделна бомба избухна преди годишната реч на президента във Филипините

Самоделна бомба избухна преди годишната реч на президента във Филипините

Свят Преди 2 часа

От президентската администрация призоваха службите да засилят мерките за сигурност около държавния глава

„Здравей, любов моя“: Принц Хари прекъсна кулинарно шоу заради Меган Маркъл

„Здравей, любов моя“: Принц Хари прекъсна кулинарно шоу заради Меган Маркъл

Любопитно Преди 2 часа

Неочаквано видео обаждане от принц Хари прекъсна участието на Меган Маркъл в кулинарно предаване в Австралия. Докато показваше ястията на съпруга си по FaceTime, херцогинята изненада всички в студиото и с категорична молба относно кралската си титла

15-годишното момиче, пострадало при катастрофата край Харманли, е в критично състояние

15-годишното момиче, пострадало при катастрофата край Харманли, е в критично състояние

България Преди 2 часа

Трима души, сред които и дете, загинаха при инцидента на АМ „Марица“, а шестима са ранени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп се подигра на критици, намекна за кандидатура през 2028 г. и позира с Кенеди в серия от публикации, генерирани с AI

Свят Преди 2 часа

Президентът сподели десетки генерирани с изкуствен интелект публикации, атакуващи критици и представящи го редом до исторически личности

Всичко от днес

От мрежата

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg
1

Дунав падна до рекордно ниски нива

sinoptik.bg
1

Жега в края на юли и началото на август

sinoptik.bg

Шестте най-добри прически за фина коса 

Edna.bg

Роби празнува ЧРД с домашно парти, съпругата му се обясни в любов

Edna.bg

Лудогорец: Алекс, благодарим за усилията, които влагаш в развитието на клуба

Gong.bg

ЦСКА обяви големи промени: "червените" с нов спортен директор, Бойко Величков зае друг важен пост

Gong.bg

Засилват охраната на въздушното ни пространство и на летище Безмер

Nova.bg

„Йотова не ни предаде и ние няма да я предадем“: БСП потвърждава подкрепата си за президента на Национален съвет

Nova.bg