100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

Г лоба от 100 лева трябва да плати зъболекарката Десислава Георджева, която извърши стоматологичната интервенция, след която почина 6-годишният Ангел от Белащица, съобщава "24 часа".
Това е част от общото наказание, наложено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Втората глоба, която беше четирикратно по-голяма, беше отменена от Районния съд в Пловдив.
Инцидентът се случи през април миналата година. Той провокира вълна от възмущение сред обществеността и протестни действия. В началото на юни прокуратурата повдигна обвинение срещу анестезиолога д-р Пламен Мандев за нарушение на основни медицински правила. Според държавното обвинение смъртта на детето е вследствие на лекарска грешка. Д-р Мандев беше пуснат под гаранция от 3000 лева.