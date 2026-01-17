България

100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

Прокуратурата обвини анестезиолога д-р Пламен Мандев за лекарска грешка

17 януари 2026, 16:08
Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете

Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете
Трафик и по-високи ТОЛ такси по пътя към Гърция това лято

Трафик и по-високи ТОЛ такси по пътя към Гърция това лято
Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп
Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота
Внимание! Жълт код за ниски температури е обявен за събота в 14 области в страната

Внимание! Жълт код за ниски температури е обявен за събота в 14 области в страната
Обраха инкасо автомобил в Ихтиман

Обраха инкасо автомобил в Ихтиман
Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната

Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната
РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

Г лоба от 100 лева трябва да плати зъболекарката Десислава Георджева, която извърши стоматологичната интервенция, след която почина 6-годишният Ангел от Белащица, съобщава "24 часа".

Това е част от общото наказание, наложено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Втората глоба, която беше четирикратно по-голяма, беше отменена от Районния съд в Пловдив.

Починалото в Пловдив дете било под пълна упойка 4 часа

Инцидентът се случи през април миналата година. Той провокира вълна от възмущение сред обществеността и протестни действия. В началото на юни прокуратурата повдигна обвинение срещу анестезиолога д-р Пламен Мандев за нарушение на основни медицински правила. Според държавното обвинение смъртта на детето е вследствие на лекарска грешка. Д-р Мандев беше пуснат под гаранция от 3000 лева.

Източник: 24 Часа    
Смърт на дете Лекарска грешка Стоматологична интервенция Анестезиолог Медицински надзор Протести Обвинение Десислава Георджева Пламен Мандев Глоба
Последвайте ни
100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

Изключително студено ще е в неделя – как да се предпазим

Изключително студено ще е в неделя – как да се предпазим

Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч

Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч

Бил Гейтс прогнозира двудневна работна седмица след 10 години

Бил Гейтс прогнозира двудневна работна седмица след 10 години

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 ден

Виц на деня

Преглед на слуха на малко дете. Докторът тихо: - Бонбон? Детето още по-тихо: - Къде е?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кофеинът в кръвта ви може да повлияе на риска от диабет, сочи проучване

Кофеинът в кръвта ви може да повлияе на риска от диабет, сочи проучване

Любопитно Преди 2 минути

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

Зеленски разпореди ускорен внос на ток след руските удари

Зеленски разпореди ускорен внос на ток след руските удари

Свят Преди 27 минути

Украинското правителство обяви „извънредно положение“ в енергийния сектор тази седмица след руските удари

Седмица на експериментите в „Черешката на тортата“

Седмица на експериментите в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 1 час

Риалити герои ще откриват нови вкусове и ще се смеят до сълзи всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

11-годишен застреля баща си заради видео игра

11-годишен застреля баща си заради видео игра

Свят Преди 2 часа

Полицията съобщава, че в деня на инцидента е бил рожденият ден на детето. То влязло в спалнята, крещейки: „Татко е мъртъв“

Принц Хари и Меган Маркъл

Принц Хари и Меган танцуват за видео, заснето от дъщеря им

Любопитно Преди 3 часа

Херцогинята на Съсекс се включи в нова тенденция в социалните мрежи, при която потребителите споделят свои снимки от 2016 г., за да отбележат изминалото десетилетие

Григор Димитров

Григор Димитров стартира срещу чех на Australian Open

България Преди 4 часа

Двамата с Григор имат един мач до момента помежду си – във Виена през 2024 г.

Дженифър Лорънс

Дженифър Лорънс с брутално разкритие: Пропуснах роля, защото не съм „достатъчно красива“

Любопитно Преди 4 часа

На нейно място за ролята на Парън Тейт е избрана звездата от „Барби“ Марго Роби

Научно изследване опровергава Тръмп за парацетамола и бременността

Научно изследване опровергава Тръмп за парацетамола и бременността

Свят Преди 5 часа

Твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че приемането на парацетамол по време на бременност е свързано с аутизъм при децата, беше опровергано от голям обзор на наличните доказателства

Перник се готви за „Сурва“: празнична треска и засилен трафик

Перник се готви за „Сурва“: празнична треска и засилен трафик

Любопитно Преди 5 часа

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Любопитно Преди 6 часа

Два земни спътника потвърдиха, че мистериозният сигнал идва от точка на 13 милиарда светлинни години от Земята

Самолет на American Airlines

FAA предупреждава за полети над Мексико и Южна Америка заради потенциални военни действия

Свят Преди 6 часа

Предупреждението влезе в сила вчера и ще продължи 60 дни – до средата на март

Федерални служители в Сейнт Пол, щата Минесота

Съд в САЩ забрани на имиграционните агенти в Минеаполис да задържат мирни протестиращи

Свят Преди 8 часа

Министерството на правосъдието на САЩ разследва длъжностни лица от щата Минесота, включително губернатора Тим Уолз и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай

Любослав Пенев

Добра новина - Любо Пенев се прибира в България

България Преди 8 часа

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки е осигурил самолет, с който това става възможно

Край на тайната на заплатите от тази година

Край на тайната на заплатите от тази година

България Преди 9 часа

ЕС въвежда задължителни правила, които целят да превърнат принципа „равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност“ от декларация в правно приложима норма

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Любопитно Преди 9 часа

Православните християни почитат паметта на преп. Антоний Велики

Римската империя - снимката е илюстративна

17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори

Любопитно Преди 9 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Гала с обувки като на Анджелина Джоли

Edna.bg

Честит рожден ден, Джим Кери... човекът, който ни разсмя, за да ни каже истината

Edna.bg

Ето с коя световна легенда се събра Григор в Мелбърн (СНИМКА)

Gong.bg

Радо Янков: Научил съм се да губя, вече мисля за следващия старт

Gong.bg

Тежка катастрофа в Ловешко, загинаха баща и дъщеря

Nova.bg

Глоба от 100 лева за зъболекарката, извършила интервенцията, след която почина 6-годишният Ангел

Nova.bg