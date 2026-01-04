Вдигат таксите на голяма магистрала в Гърция, засяга и българите

В последния ден на миналата година магистралата „Егнатия Одос“ в Северна Гърция беше предадена от държавата на концесионер – консорциум на гръцката „ГЕК Терна“ и френската „Ежис“ (Egis Projects), съобщават гръцките медии.

„Егнатия Одос“ е най-дългата магистрала в Гърция и една от най-дългите в Европа. Тя свързва гръцко-турската граница с пристанището Игуменица на Йонийско море – трасе с дължина около 900 км, припомня икономическото издание „Нафтемборики“.

Концесията е за срок от 35 години, а на 30 декември гръцката държава получи наведнъж концесионната такса от 1,275 млрд. евро. Сумата по концесията ще бъде използвана за погасяване на част от гръцкия държавен дълг. Освен това концесионерът се задължава да инвестира в магистралата 3,8 млрд. евро, от които 820 млн. през първите пет години.

В консорциума концесионер „Неа Егнатия Одос“ „ГЕК Терна“ има 90%, а френската „Ежис“ – 10%. Търгът за консеционирането на магистралата беше проведен още през 2021 г., но редица забавяния отложиха действителното влизане в сила на договора с повече от четири години.

От полунощ на 1 януари пътните такси по магистралата бяха увеличени с 0,04 евро на километър. Както изчислява „Катимерини“ това означава, че цената на пълния маршрут по „Егнатия Одос“ от Игуменица до ГКПП Кипи на границата с Турция се увеличава от 24,45 на 30,45 евро.

Увеличаването на пътните такси засяга и пътуващите от и за България, защото към „Егнатия Одос“ влиза и пътят Солун – Серес – Промахон (на границата с България), както и двете пътни артерии към границата със Северна Македония.

Както съобщава концесионерът в съобщение до клиентите си, транспондерите за автоматично плащане на тол таксите EgnatiaPass (с каквито разполагат и много български граждани) продължават да функционират нормално и след влизането в сила на концесията, както и картите за преминаване на пунктовете, а заредените предплатени суми се запазват. Те продължват да важат и за останалите магистрали в Гърция, както и досега. Валидни по „Егнатия Одос“ остават и транспондерите за другите магистрали в Гърция. Абонаментните програми обаче се отменят.

Безплатното движение на постоянните жители на прилежащите до магистралата зони ще бъде запазено в продължение на две години, пише „Катимерини“.

В съобщението на концесионера се казва още, че се запазва номерът за спешни случаи по магистралата 1077. Освен това ще бъдат предоставяни безплатни услуги за пътна помощ за транспортиране на повредени автомобили извън зоната на магистралата.