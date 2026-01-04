България

Вдигат таксите на голяма магистрала в Гърция, засяга и българите

„Егнатия Одос“ е най-дългата магистрала в Гърция и една от най-дългите в Европа

4 януари 2026, 11:28
Вдигат таксите на голяма магистрала в Гърция, засяга и българите
Източник: БГНЕС

В последния ден на миналата година магистралата „Егнатия Одос“ в Северна Гърция беше предадена от държавата на концесионер – консорциум на гръцката „ГЕК Терна“ и френската „Ежис“ (Egis Projects), съобщават гръцките медии.

„Егнатия Одос“ е най-дългата магистрала в Гърция и една от най-дългите в Европа. Тя свързва гръцко-турската граница с пристанището Игуменица на Йонийско море – трасе с дължина около 900 км, припомня икономическото издание „Нафтемборики“.

Концесията е за срок от 35 години, а на 30 декември гръцката държава получи наведнъж концесионната такса от 1,275 млрд. евро. Сумата по концесията ще бъде използвана за погасяване на част от гръцкия държавен дълг. Освен това концесионерът се задължава да инвестира в магистралата 3,8 млрд. евро, от които 820 млн. през първите пет години.

В консорциума концесионер „Неа Егнатия Одос“ „ГЕК Терна“ има 90%, а френската „Ежис“ – 10%. Търгът за консеционирането на магистралата беше проведен още през 2021 г., но редица забавяния отложиха действителното влизане в сила на договора с повече от четири години.

От полунощ на 1 януари пътните такси по магистралата бяха увеличени с 0,04 евро на километър. Както изчислява „Катимерини“ това означава, че цената на пълния маршрут по „Егнатия Одос“ от Игуменица до ГКПП Кипи на границата с Турция се увеличава от 24,45 на 30,45 евро.

Увеличаването на пътните такси засяга и пътуващите от и за България, защото към „Егнатия Одос“ влиза и пътят Солун – Серес – Промахон (на границата с България), както и двете пътни артерии към границата със Северна Македония.

Както съобщава концесионерът в съобщение до клиентите си, транспондерите за автоматично плащане на тол таксите EgnatiaPass (с каквито разполагат и много български граждани) продължават да функционират нормално и след влизането в сила на концесията, както и картите за преминаване на пунктовете, а заредените предплатени суми се запазват. Те продължват да важат и за останалите магистрали в Гърция, както и досега. Валидни по „Егнатия Одос“ остават и транспондерите за другите магистрали в Гърция. Абонаментните програми обаче се отменят.

Безплатното движение на постоянните жители на прилежащите до магистралата зони ще бъде запазено в продължение на две години, пише „Катимерини“.

В съобщението на концесионера се казва още, че се запазва номерът за спешни случаи по магистралата 1077. Освен това ще бъдат предоставяни безплатни услуги за пътна помощ за транспортиране на повредени автомобили извън зоната на магистралата.

По темата

Източник: БТА/Петър Къдрев    
Егнатия Одос магистрала Гърция концесия пътни такси ГЕК Терна Ежис държавен дълг инвестиции България
Последвайте ни
Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Вдигат таксите на голяма магистрала в Гърция, засяга и българите

Вдигат таксите на голяма магистрала в Гърция, засяга и българите

Къде е Николасито – синът на Николас Мадуро

Къде е Николасито – синът на Николас Мадуро

Анализатор: Петролът е основен двигател на конфликта САЩ-Венецуела

Анализатор: Петролът е основен двигател на конфликта САЩ-Венецуела

Купете си стаж за пенсия: Колко ще платите за всеки недостигащ месец до новия бюджет

Купете си стаж за пенсия: Колко ще платите за всеки недостигащ месец до новия бюджет

pariteni.bg
Как да се грижим за кучето си след операция

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

– Мамо, защо татко винаги има последната дума? – Защото тя е: „Добре…“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Любопитно Преди 40 минути

В подкаста „Храмът на историите“ астрологът Силва Дончева обсъди астрологичните перспективи за 2026 г.

Венецуела в криза: Делси Родригес става временен президент

Венецуела в криза: Делси Родригес става временен президент

Свят Преди 1 час

Решението е взето след задържането на Мадуро рано сутринта в събота

Силия Флорес и Николас Мадуро

Коя е Силия Флорес – съпругата на Мадуро, заловена от САЩ

Свят Преди 3 часа

„Ако искате да атакувате мен – атакувайте мен първо, но не закачайте Силия, не закачайте семейството ми, не бъдете страхливци“, заяви самият Мадуро през 2018 г.

Залата на Съвета за Сигурност на ООН

ООН свиква Съвета за сигурност след атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 3 часа

Колумбия, подкрепена от Русия и Китай, е поискала свикването на заседанието на 15-членния съвет

Снимката е илюстративна

Внимание, шофьори! Мъгла, дъжд и ремонти по магистралите

България Преди 3 часа

Пътните настилки в страната са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия

Николас Мадуро

Николас Мадуро и жена му вече са в Ню Йорк - изправят ги пред съда

Свят Преди 4 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръм заяви: „Хеликоптерите ги елиминираха. Те убиха много хора, не забравяйте. Той е много жесток човек“

Кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г.

Кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г.

Любопитно Преди 4 часа

Изборът на дата за сватба може да е труден. За щастие, можете да използвате селективна астрология, за да откриете най-благоприятния и романтичен ден за сватба

Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

България Преди 4 часа

На 4 януари, според църковния календар, се отбелязва Неделя преди Богоявление, Събор на 70-те апостоли, а също така е денят, в който се почита Прпмчк Онуфрий Габровски

След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес

След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес

България Преди 4 часа

Коя беше дъщерята на Томи Лий Джоунс – Виктория, и какво знаем за проблемното ѝ минало

Коя беше дъщерята на Томи Лий Джоунс – Виктория, и какво знаем за проблемното ѝ минало

Свят Преди 12 часа

Виктория Джоунс е дъщеря на носителя на „Оскар“ за ролята си в „Няма място за старите кучета“ и първата му съпруга – Кимбърли Клъули

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Свят Преди 13 часа

Полицията е повдигнала четири обвинения срещу шофьора Адения Моболаджи Кайоде

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Свят Преди 13 часа

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва ниския таван, покрит със звукоизолационна пяна, който се възпламенява, а пламъците се разпространяват изключително бързо, докато посетителите продължават да танцуват, без да осъзнават смъртоносната опасност

Роберт Фицо осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела

Роберт Фицо осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 13 часа

Той заяви, че като ръководител на правителство на малка държава трябва „решително да отхвърли подобно подкопаване на международното право“

Проучване: Хората може би притежават ново сетиво

Проучване: Хората може би притежават ново сетиво

Любопитно Преди 14 часа

Ново изследване демонстрира, че хората имат способността да откриват присъствието на обект от разстояние, сякаш разполагат с допълнително сетиво извън познатите пет

Тръмп публикува снимка на „заловения“ Мадуро на американски военен кораб

Тръмп публикува снимка на „заловения“ Мадуро на американски военен кораб

Свят Преди 14 часа

На кадъра Мадуро е с големи очила и слушалки, които очевидно ограничават зрението и слуха му

Защо управлението на Николас Мадуро съсипа Венецуела

Защо управлението на Николас Мадуро съсипа Венецуела

Свят Преди 15 часа

Управлението му беше толкова хронично катастрофално, че близо седем милиона венецуелци бяха принудени да напуснат страната

Всичко от днес

От мрежата

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
1

Годината започва с усещане за пролет

sinoptik.bg
1

800 души скочиха в Северно море на Нова година

sinoptik.bg

Астрологът Силва Дончева: 2026 е година на съвпадите, които отключват новата реалност

Edna.bg

Ето кои красиви имена имат празник днес

Edna.bg

Лампард трябва да води Челси, категоричен е бивш футболист на лондончани

Gong.bg

Напрежение в Ман Юнайтед заради трансферите

Gong.bg

Жълт код за силен вятър в голяма част от страната в неделя

Nova.bg

Мадуро е транспортиран до Ню Йорк след задържането му

Nova.bg