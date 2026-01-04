Свят

Анализатор: Петролът е основен двигател на конфликта САЩ-Венецуела

„От действията на САЩ във Венецуела могат да се възползват държави като Русия, за да оправдават налагането на своите интереси в техните региони на влияние“, подчерта Йордан Божилов

4 януари 2026, 10:57
В оенният удар на САЩ срещу Венецуела и залявянето на Николас Мадуро не са просто акт на правосъдие, а събитие с дълбоки геополитически и икономически последици.

В студиото на предаването „Събуди се“ по NOVA Йордан Божилов анализира сложната ситуация, подчертавайки, че светът е изправен пред нов прецедент, в който интересите на големите държави започват да надделяват над принципите на международното право.

Петролът: Истинската причина за атаката

Според Божилов, въпреки обвиненията в наркотероризъм, петролът остава основен двигател на конфликта. Той припомни, че американските компании са вложили милиарди в индустрията на Венецуела преди национализацията ѝ от Уго Чавес, след което са останали без достъп до тези ресурси.

„Нефтът във Венецуела е специфичен и изисква нови технологии за преработка, с каквито американските компании разполагат. Тяхното завръщане би било положително за икономическата експлоатация на ресурсите, но политическият изход остава несигурен“, коментира Божилов.

Анализаторът подчерта, че нито САЩ, нито Европейският съюз са признали легитимността на Мадуро след изборите през 2018 г. и 2024 г., определяйки ги като манипулирани. Божилов посочи, че режимът е довел страната до икономически срив и безпрецедентна хуманитарна криза с над 8 милиона бежанци.

Защо вицепрезидентът Родригес, а не опозицията

Един от най-интересните аспекти на прехода е решението управлението да бъде поето от вицепрезидента Делси Родригес, която е част от стария режим, вместо лидера на опозицията Мария Мачадо.

„САЩ вероятно търсят форма на стабилност, за да гарантират прехода. Опитите за рязка демократизация в страни като Ирак, Либия и Афганистан не доведоха до желаните резултати. Сега Вашингтон търси по-контролиран процес“, обясни Божилов.

Опасният международен прецедент

Въпреки че операцията е била „военно-технически перфектна“, тя поставя сериозни въпроси пред международното право. 

„Либералният модел е в криза. Виждаме, че водещ е интересът на отделните държави, който надделява над правото. От действията на САЩ във Венецуела могат да се възползват държави като Русия, за да оправдават налагането на своите интереси в техните региони на влияние“, добави той.

Според бившия заместник-министър Европа трябва да направи сериозен анализ на трансатлантическите си отношения и да започне да гради собствена отбрана и сигурност, за да бъде максимално независима. 

Ситуацията остава динамична, като Божилов прогнозира, че Николас Мадуро вероятно ще получи тежка присъда в САЩ.

