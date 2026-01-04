Любопитно

Как да се възстановим след празничната трапеза – стъпка по стъпка

„Прекомерният прием на различни храни може да отключи остър гастрит, колит и дори панкреатит и жлъчна криза“, предупреждава специалистът по хранене и диететика проф. Донка Байкова

4 януари 2026, 11:51
Как да се възстановим след празничната трапеза – стъпка по стъпка
Източник: iStock/GettyImages

П репоръките на специалистите по хранене са за последователен прием на различните видове ястия по време на празничната трапеза, защото организмът трябва да произведе различна ензимна система.

Храносмилателните жлези трябва да секретират отделни ензимни таргетни системи за отделните видове хранителни съставки и тази свръхработа и свръхнатоварване може да доведе до възпалителен процес. За това предупреждава специалистът по хранене и диететика проф. Донка Байкова, цитирана от Агенция „Фокус“.

„Прекомерният прием на различни храни може да отключи остър гастрит, колит и дори панкреатит и жлъчна криза“, предупреди тя. Затова е препоръчителна определена последователност при поднасянето на ястията на празничната трапеза, със сервиране и отсервиране и интервал от около половин час между тях.

На трапезата на Бъдни вечер обикновено присъства туршия или кисело зеле. „Нашата препоръка е да ги обезсолим, ако са солени, защото солта е хигроскопична субстанция, което означава, че задържа течности в тялото. Многото сол ще повиши кръвното налягане“, предупреди проф. Байкова.

Калорийната стойност на празничните ястия обикновено е висока. Затова е добре да се избягват висококалорийни майонезени салати например.

Не бива да се забравя, че ситостта настъпва около 10 минути след приемането на храната, припомни специалистът по хранене.

Алкохолът трябва да е в умерени количества. „Чаша вино за жените, две чаши за мъжете или малка бира за жените и голяма за мъжете, малко питие концентрирана напитка. Да не забравяме, че алкохолната субстанция е водно- и мастноразтворима – за да нямаме бързо настъпващо алкохолно опиянение, непременно да сервираме алкохолните напитки с чаша вода, айрян или цитронада“, препоръча проф. Байкова.

Натрупаните допълнителни килограми обикновено се редуцират при по-лек режим на хранене още в първата седмица след празниците. „Човешкият организъм предпочита хомеостаза – баланс на килограмите. Последните мастни капки са първите, които ще разградим, ако минем към по-нискокалориен прием.

Ще изключим мазните колбаси и меса. Може да останат рибата и млечните продукти, яйцата. Накрая може да се премине на разтоварващ режим, т.е. много плодове и зеленчуци. Може да добавим някакъв млечен продукт – кисело мляко, а зеленчуците могат да бъдат задушени или печени.

Препоръчвам зеленчукова супа, която е богата на много течности, витамини и минерали. По този начин ще излъчим онези разградни продукти на натоварената през празниците обмяна на веществата и ще се освободим“, обясни проф. Байкова.

Тя не препоръчва стресовото преминаване към строго ограничителен режим на хранене.

За детоксикация на организма може да се приема смес от лимонов сок, мед и зехтин в равни части. „Лимонът има алкализираща функция, той ще подобри излъчването на киселите продукти от обмяната на веществата. Лимоновият сок алкализира вътрешната среда на организма, което подпомага отделителната система. Медът възстановява чернодробния гликоген и предотвратява омазняването на черния дроб. Зехтинът има жлъчегонно действие“, поясни специалистът по хранене и диететика.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
празнично хранене последователен прием на храни предотвратяване на гастрит нискокалорични ястия умерена консумация на алкохол намаляване на солта детоксикация след празници разтоварващ режим зеленчукова супа лимон мед и зехтин
Последвайте ни
Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Sky News: Венецуела е само началото – кой е следващият за САЩ?

Sky News: Венецуела е само началото – кой е следващият за САЩ?

Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър

Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър

Какво да ядем при запушен нос - шест храни за по-лесно дишане

Какво да ядем при запушен нос - шест храни за по-лесно дишане

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Интериорът на VW ID. Polo връща нещо, което смятахме за изчезнало

Интериорът на VW ID. Polo връща нещо, което смятахме за изчезнало

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

– Мамо, защо татко винаги има последната дума? – Защото тя е: „Добре…“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Астрологът Силва Дончева: 2026 г. е преломна за България с реформи и потенциални авторитарни промени

Любопитно Преди 2 часа

В подкаста „Храмът на историите“ астрологът Силва Дончева обсъди астрологичните перспективи за 2026 г.

Венецуела в криза: Делси Родригес става временен президент

Венецуела в криза: Делси Родригес става временен президент

Свят Преди 3 часа

Решението е взето след задържането на Мадуро рано сутринта в събота

Започва „голямото прибиране“, всички глоби вече са в евро

Започва „голямото прибиране“, всички глоби вече са в евро

България Преди 4 часа

Пътищата в цялата страна са под засилено наблюдение

Силия Флорес и Николас Мадуро

Коя е Силия Флорес – съпругата на Мадуро, заловена от САЩ

Свят Преди 4 часа

„Ако искате да атакувате мен – атакувайте мен първо, но не закачайте Силия, не закачайте семейството ми, не бъдете страхливци“, заяви самият Мадуро през 2018 г.

Залата на Съвета за Сигурност на ООН

ООН свиква Съвета за сигурност след атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 5 часа

Колумбия, подкрепена от Русия и Китай, е поискала свикването на заседанието на 15-членния съвет

Снимката е илюстративна

Внимание, шофьори! Мъгла, дъжд и ремонти по магистралите

България Преди 5 часа

Пътните настилки в страната са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия

Николас Мадуро

Николас Мадуро и жена му вече са в Ню Йорк - изправят ги пред съда

Свят Преди 5 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръм заяви: „Хеликоптерите ги елиминираха. Те убиха много хора, не забравяйте. Той е много жесток човек“

Кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г.

Кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г.

Любопитно Преди 6 часа

Изборът на дата за сватба може да е труден. За щастие, можете да използвате селективна астрология, за да откриете най-благоприятния и романтичен ден за сватба

След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес

След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес

България Преди 6 часа

Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

България Преди 6 часа

На 4 януари, според църковния календар, се отбелязва Неделя преди Богоявление, Събор на 70-те апостоли, а също така е денят, в който се почита Прпмчк Онуфрий Габровски

Коя беше дъщерята на Томи Лий Джоунс – Виктория, и какво знаем за проблемното ѝ минало

Коя беше дъщерята на Томи Лий Джоунс – Виктория, и какво знаем за проблемното ѝ минало

Свят Преди 14 часа

Виктория Джоунс е дъщеря на носителя на „Оскар“ за ролята си в „Няма място за старите кучета“ и първата му съпруга – Кимбърли Клъули

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Свят Преди 14 часа

Полицията е повдигнала четири обвинения срещу шофьора Адения Моболаджи Кайоде

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Свят Преди 15 часа

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва ниския таван, покрит със звукоизолационна пяна, който се възпламенява, а пламъците се разпространяват изключително бързо, докато посетителите продължават да танцуват, без да осъзнават смъртоносната опасност

Роберт Фицо осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела

Роберт Фицо осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 15 часа

Той заяви, че като ръководител на правителство на малка държава трябва „решително да отхвърли подобно подкопаване на международното право“

Проучване: Хората може би притежават ново сетиво

Проучване: Хората може би притежават ново сетиво

Любопитно Преди 15 часа

Ново изследване демонстрира, че хората имат способността да откриват присъствието на обект от разстояние, сякаш разполагат с допълнително сетиво извън познатите пет

Тръмп публикува снимка на „заловения“ Мадуро на американски военен кораб

Тръмп публикува снимка на „заловения“ Мадуро на американски военен кораб

Свят Преди 16 часа

На кадъра Мадуро е с големи очила и слушалки, които очевидно ограничават зрението и слуха му

Всичко от днес

От мрежата

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Годината започва с усещане за пролет

sinoptik.bg
1

800 души скочиха в Северно море на Нова година

sinoptik.bg

Дженифър Лопес към критиците: Ако имахте такова дупе, и вие щяхте да сте голи

Edna.bg

Астрологът Силва Дончева: 2026 е година на съвпадите, които отключват новата реалност

Edna.bg

Григор разкри основната си цел през новия сезон

Gong.bg

ЦСКА с открита тренировка във вторник

Gong.bg

Въздушното пространство на Гърция е затворено за полети заради технически проблем

Nova.bg

Жълт код за силен вятър в голяма част от страната в неделя

Nova.bg