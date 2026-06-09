БезГранично

БезГранично: Кипър - средиземноморският остров, който привлича все повече българи

Островната държава в източната част на Средиземно море отдавна привлича не само туристи, но и работещи специалисти, предприемачи, пенсионери и дигитални номади

9 юни 2026, 09:36
БезГранично: Кипър - средиземноморският остров, който привлича все повече българи
Източник: iStock

С лънчев климат, високо качество на живот, сравнително ниска престъпност и възможност да живеете в рамките на Европейския съюз (ЕС) - това са само част от причините Кипър да се превръща в предпочитана дестинация за българи, които търсят ново начало в чужбина.

Островната държава в източната част на Средиземно море отдавна привлича не само туристи, но и работещи специалисти, предприемачи, пенсионери и дигитални номади. Благодарение на членството си в ЕС, преместването за български граждани е значително по-лесно в сравнение с много други популярни емигрантски дестинации.

  • Защо да се преместите в Кипър

Едно от най-големите предимства на Кипър е климатът. Страната се радва на над 300 слънчеви дни годишно, а зимите са меки и кратки. Дори през януари температурите често остават над 15 градуса, което прави живота на острова особено привлекателен за хора, които искат да избягат от студените зими в Северна и Източна Европа.

Качеството на живот също е сред основните фактори. Кипър предлага сравнително спокойно ежедневие, по-бавен ритъм на живот и добра инфраструктура. Престъпността е сред най-ниските в Европейския съюз, а много чужденци определят страната като подходяща за семейства с деца.

Икономиката на Кипър е ориентирана към услугите, туризма, финансите, корабоплаването и информационните технологии. През последните години островът привлича все повече международни компании, което създава възможности за работа в IT сектора, финансите, маркетинга и обслужването на клиенти.

Данъчната система също е една от причините много предприемачи и инвеститори да избират страната. Корпоративният данък е сред най-ниските в Европейския съюз, а държавата има репутация на благоприятна бизнес среда.

Не на последно място е близостта до България. Полетите между София и кипърските градове Ларнака и Пафос са сравнително кратки и достъпни, което улеснява поддържането на връзка със семейството и приятелите у дома.

Източник: iStock
  • Постоянно пребиваване - документи и процедура

Като граждани на Европейския съюз българите могат да влизат и пребивават свободно в Кипър. Ако престоят надхвърля три месеца, е необходимо да бъде извършена регистрация пред кипърските власти. Според Министерството на вътрешните работи на Кипър гражданите на ЕС трябва да подадат заявление за удостоверение за регистрация (формуляр MEU1) в рамките на четири месеца след пристигането си.

Обикновено се изискват:

  1. Валиден паспорт или лична карта;
  2. Доказателство за работа или самостоятелна заетост;
  3. Документи за достатъчни финансови средства, ако не работите;
  4. Документ за адрес на пребиваване;
  5. Здравно осигуряване при определени случаи.

Заявленията се подават чрез имиграционните служби или районните звена за гражданска регистрация и миграция. След одобрение се издава регистрационен документ, известен сред чужденците като „жълт лист“ (Yellow Slip), който удостоверява правото на пребиваване.

За актуална информация и формуляри кандидатите могат да следят официалния портал на кипърското правителство: Gov.cy - Residence Cards.

Източник: istock
  • Разходи за живот

Разходите в Кипър са по-високи от тези в България, но остават по-ниски от много държави в Западна Европа.

Наемът е основният разход за повечето новодошли. Според данните на Numbeo едностаен апартамент в центъра на Никозия струва средно около 707 евро месечно, а извън централните части - около 585 евро. Тристаен апартамент в центъра може да достигне около 1430 евро месечно.

Комуналните услуги за жилище от около 85 квадратни метра възлизат средно на близо 185-195 евро месечно, включително ток, вода и битови такси. Интернетът струва около 29 евро, а мобилен план с достатъчно мобилни данни - около 18 евро месечно.

Цените на хранителните продукти са осезаемо по-високи от българските. Литър мляко струва средно около 1,65 евро, килограм пилешко филе - около 8 евро, а хляб от 500 грама - приблизително 1,80 евро.

Градският транспорт остава сравнително достъпен. Месечната карта струва около 40-42 евро, а литър бензин се продава средно за около 1,44-1,45 евро.

Експерти по релокация изчисляват, че сам човек може да живее сравнително комфортно в Никозия с бюджет между 1400 и 1900 евро месечно, включително наем. За двойка необходимият бюджет е около 2100-2700 евро месечно.

Източник: Pixabay
  • Здравна система

Кипър разполага със смесена система на здравеопазване, която включва както държавни, така и частни лечебни заведения.

Основата на общественото здравеопазване е системата GESY, въведена като универсална здравна система. Тя предоставя достъп до общопрактикуващи лекари, специалисти, болнично лечение и лекарства за всички законно пребиваващи лица, които отговарят на условията за участие.

Много чужденци използват държавната система, но същевременно сключват и частни здравни застраховки за по-бърз достъп до определени специалисти и услуги.

За българите, които тепърва се установяват на острова, е важно още в началото да проверят условията за регистрация в GESY и възможностите за използване на Европейската здравноосигурителна карта до приключване на административните процедури.

Източник: istock
  • Спешни контакти

Кипър използва европейските стандарти за спешна помощ и разполага с единна система за реакция при извънредни ситуации.

  1. Единен европейски номер за спешни случаи: 112
  2. Полиция: 199 или 112
  3. Бърза помощ: 112
  4. Пожарна служба: 112 или 199
  5. Туристическа и полицейска помощ за чужденци: чрез местните полицейски управления и националната линия 112.

При спешни случаи операторите обикновено могат да комуникират на английски език, което улеснява чужденците.

Източник: Istock
  • Подходящ ли е Кипър за българите?

Кипър е една от най-достъпните държави за българите, които искат да започнат нов живот в чужбина, без да напускат рамките на Европейския съюз. Островът предлага слънчев климат, спокойна среда, добра сигурност и сравнително лесни административни процедури за установяване.

По-високите разходи за живот в сравнение с България са фактор, който трябва да бъде внимателно преценен, особено по отношение на наемите. Въпреки това за хората, които търсят по-мек климат, международна среда и баланс между работа и личен живот, Кипър остава една от най-привлекателните дестинации за емиграция в Европа.

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