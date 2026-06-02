БезГранично: Как да си направим бизнес в Кипър и да живеем като на ваканция

Вижте защо все повече българи регистрират фирми и се местят в Кипър

2 юни 2026, 09:39
Източник: iStock/Getty Images

К ипър се утвърждава като една от най-привлекателните дестинации в ЕС за предприемачи и специалисти. Със стабилна икономика, ниски данъци и висок стандарт на живот, островът предлага уникална комбинация от бизнес предимства и средиземноморски лайфстайл. В този материал разглеждаме как се прави бизнес там, ключовите стъпки за регистрация, данъчните и осигурителни реалности, заплатите, разходите и най-търсените професии.

Икономическо състояние: Стабилен растеж въпреки предизвикателствата

Кипърската икономика демонстрира забележителна устойчивост. През 2025 г. БВП нарасна с около 3.8%, подкрепен от частното потребление, туризма и ICT сектора. За 2026 г. се очаква растеж от 2.3% до 3%, с безработица около 4.2-4.5% – една от най-ниските в ЕС.

Икономиката е доминирана от услугите (над 80%), с ключови стълбове в туризма, финансите, корабоплаването и информационните технологии. Като пълноправен член на ЕС и Еврозоната, Кипър предлага достъп до единния пазар, стабилна правна рамка и над 65 споразумения за избягване на двойно данъчно облагане. Географското положение между Европа, Азия и Африка го прави идеален хъб за международен бизнес.

Предимства от работата и бизнеса в Кипър

  • Ниски данъци и стимули: Едни от най-ниските корпоративни данъци в ЕС.
  • Качество на живот: 300+ слънчеви дни, безопасност, високи стандарти в здравеопазването и образованието.
  • Английски език: Официален в бизнеса и ежедневието.
  • Лесна интеграция за чужденци: Привлекателни схеми за релокация и Non-Dom статут (освобождаване от данъци върху дивиденти и лихви за чуждестранни жители).
  • EU паспорт: Свободно движение на стоки, услуги и хора в рамките на Съюза.

Много експати (лице, което по една или друга причина не живее в страната си) подчертават баланса между работа и личен живот – плажът често е на 15-20 минути от офиса.

Как се регистрира бизнес в Кипър: Бързо и достъпно

Регистрацията на компания (обикновено Private Limited Company – Ltd) е относително проста и може да отнеме 8-12 дни. Не се изисква минимален капитал за частни компании.

Основни стъпки:

  • Избор и резервация на име – чрез Registrar of Companies.
  • Подготовка на документи: Memorandum and Articles of Association, декларации.
  • Назначаване на директор (минимум 1), акционер (минимум 1) и секретар. Чужденците могат да бъдат 100% собственици.
  • Регистриран офис в Кипър (може чрез локален агент).
  • Регистрация за данъци, VAT (ако оборотът надвишава €15,600) и социални осигуровки.

След регистрацията компанията получава сертификат и може да отвори банкова сметка. Препоръчително е да се използва лицензиран адвокат или консултант. Процесът е напълно отворен за не-резиденти.

Данъци, осигуровки и съвети за бизнесмените

От 1 януари 2026 г. корпоративният данък е 15% (преди това 12.5%), което все още е конкурентно в ЕС. Прилага се върху нетната печалба след приспадане на разходи. Съществуват облекчения като IP Box режим (ефективна ставка до 2.5% за квалифицирани интелектуални активи).

VAT: Стандартна ставка 19%, намалена 9% за туризъм и ресторанти. Социални осигуровки (2026):

  • Служител: 8.8% от брутната заплата (кап до €68,904 годишно).
  • Работодател: 8.8% + 1.2% за безработица + други малки вноски.
  • Самонаети: около 16.6%.

Съвети за успешен бизнес:

  • Използвайте Non-Dom статут за лични данъчни облекчения.
  • Фокусирайте се върху ICT, fintech, туризъм или корабоплаване.
  • Поддържайте добра счетоводна отчетност – кипърските власти са стриктни към compliance.
  • Наемайте локални специалисти за административни задачи.
  • Възползвайте се от EU фондове и грантове за иновации.

Най-търсени работни места за чужденци и местни

Кипър има остър недостиг на квалифицирана работна ръка. Най-търсените сектори:

  • IT и Technology: Software developers, DevOps, Cybersecurity, AI specialists.
  • Финанси и счетоводство: Accountants, auditors, fintech специалисти.
  • Туризъм и гостоприемство: Hotel staff, chefs, managers (особено сезонно).
  • Строителство и инженеринг.
  • Логистика и продажби.

За чужденци са особено отворени висококвалифицираните позиции в международни компании в Лимасол (финансов хъб) и Никозия. Английският е достатъчен за повечето роли.

Заплати и разходи за живот: Реална картина

Средната брутна месечна заплата в Кипър е около €2,000-2,500 (2025-2026 данни), значително по-висока от България (където е около €1,000-1,400).

По сектори (приблизително):

  • Финанси и застраховки: €4,000-4,700+.
  • IT и комуникации: €3,500-4,200.
  • Образование: €2,300.
  • Туризъм и търговия: €1,500-1,800.
  • Строителство: около €1,800.

Нетната заплата след данъци и осигуровки е с 20-30% по-ниска. В България заплатите са по-ниски, но и разходите за живот са чувствително по-малки в много категории.

Разходи за живот (2025-2026):

  • Едностаен апартамент под наем (център): €600-1,500 (Лимасол е най-скъп).
  • Храна за един човек: €300-500/месец.
  • Комунални услуги: €150-250.
  • Транспорт (месечна карта): €40.
  • Общо за един човек (без наем): €800-1,200; за семейство – €2,500-3,500 в зависимост от града.

Лимасол е най-скъп, Пафос и Ларнака – по-достъпни. Въпреки по-високите цени, заплатите компенсират и предлагат по-добро качество на живот в сравнение с много източноевропейски държави.

Кипър – инвестиция в бъдещето

Кипър не е просто дестинация за слънце и море. Той е динамична бизнес среда с ниски данъци, висок растеж и отворени врати за амбициозни хора. Независимо дали планирате да регистрирате компания, да се преместите за работа или да комбинирате двете – островът предлага солидни възможности. С правилната подготовка и партньори, успехът е много по-достижим тук, отколкото в по-конкурентни и по-скъпи европейски пазари.

Източниците включват официални данни от ЕС, кипърското статистическо бюро и актуални бизнес анализи към юни 2026 г.

