БезГранично

БезГранично: Студент под палмите – как Кипър се превръща в перфектната класна стая

Как след Брекзит островът се превърна в перфектния избор за британска диплома, достъпни такси и живот с темпото „сига-сига“

23 юни 2026, 11:20
БезГранично: Студент под палмите – как Кипър се превръща в перфектната класна стая
Източник: iStock

К огато чуете за Кипър, вероятно първото нещо, което изплува в съзнанието ви, са безкрайните плажове на Агия Напа, ритъмът на сиртаки, организираните екскурзии и усещането за вечно лято. За много млади българи обаче третият по големина остров в Средиземно море е нещо много повече от дестинация за почивка. Той е мястото, където започва голямото им житейско приключение – висшето образование.

Днес в рубриката БезГранично ви срещаме с една различна гледна точка за острова на Афродита през очите на един български студент. Как се балансира между изпитите, 300-те слънчеви дни в годината и палмите?

Защо Кипър? Британски стандарт под средиземноморското слънце

Историческите връзки на Кипър с Обединеното кралство са оставили сериозен отпечатък върху образователната система на страната. Повечето водещи университети в Никозия, Лимасол и Ларнака предлагат програми изцяло на английски език, следващи стриктно британския модел. Много от местните колежи и висши училища си партнират директно с реномирани университети в Обединеното кралство, което позволява на студентите да получат британска диплома, но на двойно по-ниска цена и при много по-примамлив климат.

Животът на острова: Разходи, настаняване и... „сиеста“

Като студент от Европейския съюз в Кипър, таксите за държавните университети често са субсидирани, а в частните има сериозни възможности за стипендии на базата на добър успех. Онова, което наистина вълнува всеки бъдещ студент обаче, са разходите за живот.

  • Настаняване: Повечето университети разполагат с модерни кампуси и студентски общежития, които изглеждат по-скоро като модерни хотели – с басейни, фитнес зали и зони за социализация. Месечният наем варира между 400 и 600 евро в зависимост от града.
  • Храна и транспорт: Средиземноморската кухня е достъпна и изключително здравословна. Пазаруването от местните пазари („лаики“) гарантира пресни плодове и зеленчуци на ниски цени през цялата година. Градският транспорт в градовете се развива, но много студенти предпочитат да споделят разходите за кола на старо – заради лявото движение в началото е стресиращо, но бързо се свиква.

Най-големият културен шок за българския студент? Темпото на живот. В Кипър бързането е грях. Концепцията за „сига-сига“ (по полека, бавно-бавно) е внедрена във всичко – от обслужването в администрацията до начина, по който се пие следобедното фрапе.

Международна среда и възможности за работа

Кипър е истински мултикултурен котел. В аудиториите ще седите рамо до рамо със студенти от Скандинавия, Близкия изток, Африка и Източна Европа. Това прави изграждането на контакти изключително лесно и глобално.

Освен това, законът в Кипър позволява на чуждестранните студенти да работят на непълно работно време (до 20 часа на седмица по време на семестъра) в определени сектори, най-вече в туризма и услугите. През летните месеци ограниченията отпадат, а предвид факта, че островът е туристическа Мека, намирането на сезонна работа с добър доход и перфектна възможност за упражняване на езици е гарантирано.

Безграничният извод

Да избереш Кипър за своето образование означава да излезеш от зоната си на комфорт, но без да губиш усещането за европейска сигурност и близост до дома (полетите до София са малко над час и половина).

Островът те учи на адаптивност, среща те с хора от цял свят и ти доказва, че ученето не е само затваряне между четири стени с учебник в ръка. То е опит, трупане на спомени под палмите и разбиране, че светът наистина е безграничен, стига да имаш смелостта да си стегнеш куфарите.

 

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