БезГранично: Студент под палмите – как Кипър се превръща в перфектната класна стая

К огато чуете за Кипър, вероятно първото нещо, което изплува в съзнанието ви, са безкрайните плажове на Агия Напа, ритъмът на сиртаки, организираните екскурзии и усещането за вечно лято. За много млади българи обаче третият по големина остров в Средиземно море е нещо много повече от дестинация за почивка. Той е мястото, където започва голямото им житейско приключение – висшето образование.

Днес в рубриката БезГранично ви срещаме с една различна гледна точка за острова на Афродита през очите на един български студент. Как се балансира между изпитите, 300-те слънчеви дни в годината и палмите?

Защо Кипър? Британски стандарт под средиземноморското слънце

Историческите връзки на Кипър с Обединеното кралство са оставили сериозен отпечатък върху образователната система на страната. Повечето водещи университети в Никозия, Лимасол и Ларнака предлагат програми изцяло на английски език, следващи стриктно британския модел. Много от местните колежи и висши училища си партнират директно с реномирани университети в Обединеното кралство, което позволява на студентите да получат британска диплома, но на двойно по-ниска цена и при много по-примамлив климат.

Lumio becomes the first Paphos school authorised to offer the International Baccalaureate Middle Years Programme. https://t.co/x3dRkAVSbn pic.twitter.com/Ph3AxRoX5E — Cyprus Mail (@cyprusmail) June 22, 2026

Животът на острова: Разходи, настаняване и... „сиеста“

Като студент от Европейския съюз в Кипър, таксите за държавните университети често са субсидирани, а в частните има сериозни възможности за стипендии на базата на добър успех. Онова, което наистина вълнува всеки бъдещ студент обаче, са разходите за живот.

Настаняване: Повечето университети разполагат с модерни кампуси и студентски общежития, които изглеждат по-скоро като модерни хотели – с басейни, фитнес зали и зони за социализация. Месечният наем варира между 400 и 600 евро в зависимост от града.

Повечето университети разполагат с модерни кампуси и студентски общежития, които изглеждат по-скоро като модерни хотели – с басейни, фитнес зали и зони за социализация. Месечният наем варира между 400 и 600 евро в зависимост от града. Храна и транспорт: Средиземноморската кухня е достъпна и изключително здравословна. Пазаруването от местните пазари („лаики“) гарантира пресни плодове и зеленчуци на ниски цени през цялата година. Градският транспорт в градовете се развива, но много студенти предпочитат да споделят разходите за кола на старо – заради лявото движение в началото е стресиращо, но бързо се свиква.

Най-големият културен шок за българския студент? Темпото на живот. В Кипър бързането е грях. Концепцията за „сига-сига“ (по полека, бавно-бавно) е внедрена във всичко – от обслужването в администрацията до начина, по който се пие следобедното фрапе.

✨ Postgraduate Study in CYPRUS – Europe’s Hidden Education Gem! 🇨🇾📚

Looking for a safe, affordable, and globally recognised study destination? pic.twitter.com/FQr8kNWjES — Three Lions Visa (@ThreeLionsVisaS) June 22, 2026

Международна среда и възможности за работа

Кипър е истински мултикултурен котел. В аудиториите ще седите рамо до рамо със студенти от Скандинавия, Близкия изток, Африка и Източна Европа. Това прави изграждането на контакти изключително лесно и глобално.

Освен това, законът в Кипър позволява на чуждестранните студенти да работят на непълно работно време (до 20 часа на седмица по време на семестъра) в определени сектори, най-вече в туризма и услугите. През летните месеци ограниченията отпадат, а предвид факта, че островът е туристическа Мека, намирането на сезонна работа с добър доход и перфектна възможност за упражняване на езици е гарантирано.

Cyprus universities dominate Greece’s distance degrees https://t.co/3tAKuyjvVb — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) June 17, 2026

Безграничният извод

Да избереш Кипър за своето образование означава да излезеш от зоната си на комфорт, но без да губиш усещането за европейска сигурност и близост до дома (полетите до София са малко над час и половина).

Островът те учи на адаптивност, среща те с хора от цял свят и ти доказва, че ученето не е само затваряне между четири стени с учебник в ръка. То е опит, трупане на спомени под палмите и разбиране, че светът наистина е безграничен, стига да имаш смелостта да си стегнеш куфарите.