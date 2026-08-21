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По-скъпи жилища и стабилни лихви очаква финансовият сектор

Повечето не виждат рязка промяна при кредитите и депозитите, а прогнозата за имотния пазар остава нагоре

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

21 август 2026, 10:21
По-скъпи жилища и стабилни лихви очаква финансовият сектор
Банките са единодушни за продължаващ ръст на жилищните цени, докато при инвестиционните посредници преобладава различен сценарий за пазара.   
Източник: istock

Ц ените на жилищата ще продължат да растат при по-малко сделки, лихвите по кредитите и депозитите ще останат близо до сегашните си нива, а инфлационният натиск ще бъде по-умерен. Това показва последното издание „Финансов сектор: оценки и очаквания“ на Министерството на финансите.

Публикацията се изготвя на базата на анкети сред търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионноосигурителни дружества. Последните отговори са събрани до края на юли и показват как различните части на финансовия сектор виждат развитието на икономиката и пазарите през третото тримесечие.

Жилищата у нас са надценени, но рискът от криза остава малък

Банките са най-категорични за поскъпването на жилищата

Най-интересният въпрос в новото издание е за жилищния пазар.

Общо 63% от анкетираните очакват цените на жилищата да продължат да растат, докато броят на продажбите да намалява. Други 31% очакват повече имоти да излязат на пазара, което да доведе до спад на цените и последващо активизиране на продажбите, а 6% прогнозират рязка корекция със спад едновременно на цените и сделките.

Най-категорични са търговските банки - 100% от анкетираните банки очакват ръст на цените при намаляващ брой продажби.

Същия сценарий подкрепят 60% от управляващите дружества, 50% от пенсионноосигурителните дружества и 40% от инвестиционните посредници.

Инвестиционните посредници гледат по-различно на пазара - 60% от тях очакват по-голямо предлагане, спад на цените и последващо увеличение на броя сделки. При пенсионноосигурителните дружества мненията са разделени поравно между двата сценария.

При управляващите дружества 60% очакват цените да продължат нагоре при по-малко продажби, 20% виждат сценарий с повече предлагане и спад на цените, а други 20% допускат рязка корекция.

В края на силната за имотния пазар 2025 г. броят на сделките започва да намалява, а спадът продължава и през първото тримесечие на 2026 г. В същото време цените не тръгват надолу - напротив, темпът им на растеж отново се ускорява.

Отстъпките се връщат на имотния пазар

Министерството на финансите посочва като възможни причини по-високата себестойност заради цените на земята, труда и материалите, както и поведението на собственици, купили имоти с инвестиционна цел и изчакващи по-добра цена за продажба.

Лихвите по кредитите остават спокойни

При кредитите преобладават очакванията за почти никаква промяна в лихвите.

81% от всички анкетирани финансови посредници очакват лихвите по кредитите в евро да останат без промяна през третото тримесечие, а 19% очакват увеличение.

През второто тримесечие лихвите по жилищните и потребителските кредити за домакинствата са останали близки до нивата от първите три месеца на годината.

При очакванията за обема на кредитирането вече се гледат конкретно отговорите на търговските банки. Те понижават оптимизма си за общото кредитиране през третото тримесечие, основно заради по-слабите очаквания за корпоративния сегмент.

При кредитите за нефинансови предприятия очакванията за овърдрафта и дългосрочното финансиране вече са близки до неутралните.

При домакинствата картината е по-силна. Банките леко повишават очакванията си за дългосрочните кредити. В документа е отчетено ускоряване при дългосрочните потребителски кредити и леко забавяне при жилищните.

Кредитите за частния сектор като цяло са нараснали с 16,2% на годишна база към края на юни.

Сделките с имоти падат, но цените още не отстъпват

И при депозитите се очаква малко движение

При депозитите прогнозите са още по-силно концентрирани около запазване на сегашните лихви.

88% от всички анкетирани финансови посредници очакват лихвите по депозитите в евро да останат без промяна, а 13% прогнозират увеличение.

През май и юни лихвите по депозитите на домакинствата в евро са продължили да се покачват.

Отделно, търговските банки очакват умерено увеличение на общия размер на депозитите на домакинствата. При дългосрочните депозити прогнозата им е за по-слаб ръст.

Източник: istock

Инфлацията остава висока, но очакванията са по-умерени

При инфлацията разликите между отделните групи посредници са малки и оценките им се доближават една до друга.

Общо 56% очакват слабо повишение на годишния темп на потребителските цени през третото тримесечие, 25% - запазване, а 19% - слабо намаление. Няма отговори за силно повишение.

Средно за второто тримесечие инфлацията достига 5,8% на годишна база, след 2,4% през първите три месеца на годината.

Очакванията са през третото тримесечие инфлацията да остане близо до вече достигнатото равнище.

Икономиката запазва темпото си

Повече от половината анкетирани - 56% - очакват темпът на икономически растеж да се запази през третото тримесечие. Забавяне прогнозират 25%, а ускоряване - 19%.

Според експресната оценка на НСИ, използвана в изданието, БВП е нараснал с 2,7% на годишна база през второто тримесечие, след 2,9% през първото.

При оценката на вече изминалото второ тримесечие 69% определят икономическата ситуация като задоволителна, а 31% - като незадоволителна.

Тук има разлика между отделните групи. Отрицателните нагласи се засилват най-силно при инвестиционните посредници, докато при управляващите и пенсионноосигурителните дружества има подобрение.

При заетостта групите гледат различно

Общо 69% от анкетираните очакват броят на заетите да остане без промяна, 19% прогнозират увеличение, а 13% - намаление.

Най-оптимистично са настроени управляващите и пенсионноосигурителните дружества.

Търговските банки и инвестиционните посредници са по-предпазливи и като цяло очакват по-слаба динамика на заетостта.

Данните от бизнес анкетите на НСИ също показват забавяне на очакванията за заетостта в промишлеността и услугите, докато в търговията и строителството нагласите остават по-положителни.

Половината очакват повече задължения между фирмите

При междуфирмената задлъжнялост 50% от анкетираните очакват увеличение, а останалите 50% - запазване на нивата.

Най-категорични са инвестиционните посредници, при които всички отговори са за увеличение на задлъжнялостта.

При търговските банки, управляващите и пенсионноосигурителните дружества мненията са разпределени между повишение и запазване, като преобладават очакванията за липса на промяна.

Какво става с парите за втора пенсия

При пенсионните фондове отчетената доходност се подобрява.

Средноаритметичната доходност на универсалните пенсионни фондове за двугодишния период до края на юни достига 5,88%, а при доброволните пенсионни фондове - 7,34%.

За третото тримесечие обаче пенсионноосигурителните дружества понижават очакванията си по почти всички показатели.

Прогнозите им за стойността на един дял както в задължителните, така и в доброволните фондове вече са отрицателни.

За активите в задължителните пенсионни фондове продължава да се очаква умерен ръст. При доброволните прогнозата е за запазване на нивата.

На борсата очакванията са по-скоро за спокойствие

При основните индекси на Българската фондова борса най-голямата част от анкетираните очакват достигнатите нива да се запазят.

За SOFIX и BGBX40 по 63% прогнозират липса на промяна, а при BG REIT този дял достига 75%.

Най-оптимистично са настроени управляващите и пенсионноосигурителните дружества, а най-предпазливи са търговските банки.

Инвестиционните посредници от своя страна остават по-положително настроени към търговията с акции, отколкото към облигациите, макар общият им оптимизъм за борсовата активност да е леко отслабнал.

Последното издание очертава сравнително стабилни очаквания за банковите лихви и икономическия растеж, по-умерени нагласи за инфлацията и ясно разделение между отделните части на финансовия сектор по някои от останалите теми.

При жилищата разликата е особено показателна - всички анкетирани банки очакват цените да продължат да растат при по-малко сделки, докато инвестиционните посредници са значително по-склонни да виждат вариант с по-голямо предлагане и спад на цените.

Оценките са на анонимно анкетирани финансови посредници и могат да не съвпадат с анализите и прогнозите на Министерството на финансите.

Автор: Маргарита Костадинова
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