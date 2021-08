Загуби за талибаните, започна битката за Панджшир

Ч асти на движението „Талибан” се сблъскаха със защитниците на долината Панджшир северно от афганистанската столица Кабул в понеделник вечерта. Най-малко седем талибани са били убити и още толкова ранени. Има двама ранени бойци от съпротивата, съобщава „Ройтерс”.

След падането на Кабул на 15 август, Панджшир е единствената провинция, която устоя срещу талибаните. Националния фронт на съпротивата, оглавяван от Ахмад Масуд, дори настъпи в съседните провинции. В момента боеве се водят в Баглан.

Панджшир отхвърли ултиматума на талибаните

Фахим Дашти, говорител на Националния фронт на съпротивата посочи, че телибаните са се опитали да влязат в долината Панджшир от запад, но са били отблъснати.

Той посочи, че атаката, вероятно е целяла да изпробва готовността на Националния фронт на съпротивата за битка.

Ахмад Масуд, син на легендарния командир на муджахидините Ахмад Шах Масуд, се е установил в долината Панджшир с армия от няколко хиляди души, съставена от местни милиции и отказали да се предадат на талибаните афганистански военни.

Той призова за преговори, настоявайки за децентрализирана форма на управление в Афганистан.

Същевременно Масуд отхвърли ултиматумите на талибаните и категорично заяви, че армията му ще защитава Панджшир. Долината никога не е била превземана – нито от англичаните, нито от съседите си, нито от съветската армия, нито от движението „Талибан”.

Ултиматум на талибаните към последната свободна крепост на Афганистан

Значителни брой талибански бойци бяха преместени в района, но двете страни досега преговаряха.

Това, което се промени, е пълното изтегляне на САЩ от Афганистан. Снощи и последният американски войник напусна страната. Празнични изстрели отекнаха из Кабул във вторник, след като талибаните поеха контрола над летището в афганистанската столица.

