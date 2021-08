Ултиматум на талибаните към последната свободна крепост на Афганистан

С лед като антиталибанските бойци обявиха, че са поели контрола над Пул-е-Хесар, Дех Салах и Бану, всички погледи са насочени към това как се развиват нещата в Панджшир, последната свободна от талибаните провинция на Афганистан.

Долината на петте лъва на Персия никога не е била превземана. Панджшир остава независим по време на британската окупация, след това и при съветска окупация и дори след като талибаните за първи път вземат властта в Афганистан през 90-те години на миналия век.

Тогава Ахмад Шах Масуд, известен като Лъва на Панджшир, оглавява съпротивата в долината, оградена от непристъпни планини.

Сега муджахидините са се укрепили в района, водени от сина на Масуд, вицепрезидентът на Афганистан Амрула Салех и генерал Бисмила Хан Мохамади.

Салех напусна Кабул след превземането на града от талибаните, отказвайки да капитулира и се върна в родния си Панджшир.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.