"Гледат на тях като срам за обществото": Талибаните с нов рестрикции за жените

А фганистанските жени вече не могат да се появяват по телевизията, ако "играят роли". Те трябва също така стриктно да следват правилата на Шариата, гласят новите правила.

"Всяко момиче се страхува, идвайки на работа"

Афганистанските телевизии вече нямат правото да излъчват филми или сериали, в които "жените играят роля или нарушават изискванията на Шариата и афганистанските ценности".

Така пише в разпоредба на Министерството за "насърчаване на добродетелите и предотвратяване на пороците" от миналата неделя, цитирана от Deutsche Welle. Това министерство бе създадено непосредствено след идването на талибаните на власт - на мястото на бившето министерство на жените.

Към телевизиите се отправят и още изисквания - да прекратят излъчването на филми, които "разпространяват чужди култури и традиции в афганистанското общество и подбуждат към безнравственост". На телевизионните водещи и репортерки все пак се позволява да се появяват на екрана, но само ако са с покрити глави и рамене.

Филмите и телевизията като пропаганден инструмент

"Това ме изумява, макар да го очаквах", казва афганистанската режисьорка Сахра Карими пред ДВ. До бягството си от Афганистан на 17 август тя е била председателка на Афганистанската държавна филмова организация. 36-годишната Карими е израснала в Иран, следвала е в Европа и е първата афганистанска режисьорка, дръзнала да снима филм в родината си. "С тези разпоредби талибаните искат да покажат на творците и режисьорите, които все още са в Афганистан, върху какво трябва да акцентират и за какво да внимават."

Карими не допуска, че някой ще окаже съпротива. "Всички знаят, че е въпрос на живот и смърт. Някои дори ще сътрудничат с талибаните. Те ще поръчат нови филми за целите на своята пропаганда и ще се опитат да променят естетическите вкусове на хората и да утвърдят нов образ на жените в обществото".

Режисьорката добавя: "На жените в Афганистан никога не им е било лесно. Самата аз винаги е трябвало да се боря, за да мога да се наложа като жена. Но имах свободата да правя това, което исках да правя. И сега ми е много тъжно, когато наблюдавам как талибаните в Афганистан разрушават всичко, което бяхме постигнали".

На обществените места жените са "срам"

Същинската цел на талибаните е да прогонят жените от обществения живот, убедена е журналистката Салеха Соадат. Бившата авторитетна тв водеща от Кабул днес се страхува за живота си. "Много журналистки вече напуснаха Афганистан. Тези, които са останали, живеят в постоянна опасност и вероятно никога повече няма да могат да работят в Афганистан".

За Соадат, която и досега винаги е носила хиджаб, новите правила, въведени от талибаните, нямат нищо общо с исляма: "Те са безсмислени и смешни. Тъй като и преди жените в афганистанските медии се явяваха в съответствие с ислямските обичаи и ислямската култура, защото Афганистан е ислямска страна". Нейното мнение е, че талибаните имат цялостен проблем с присъствието на жените в обществения живот.

"Те гледат на жените като срам за обществото. В тяхното правителство няма нито една жена. Жените, работещи в администрацията, бяха изпратени по домовете им. Момичетата нямат право да ходят на училище. Сега жените трябва да изчезнат и от медиите. Ние, жените, призоваваме международната общност никога да не признава тази терористична групировка. Тъй като те не вярват в човешките ценности и човешките права, част от които е свободата на мненията".

Проблемът на Запада

Международната общност обаче е изправена пред дилема. Тъй като за да може да осигури спешно необходимата хуманитарна помощ в страната, тя трябва да сътрудничи с талибаните, което е един вид признаване.

Талибаните от своя страна се опитват да представят своите враждебни спрямо жените мерки като инструмент срещу разпространението на неморалността и погазването на Шариата. А тяхната интерпретация на Шариата е почти непроменена от зловещия режим, който бяха наложили при предишното си управление през 1990-а години.

И тогава те искаха да създадат "сигурна среда за жените, в която невинността и достоинството им не могат да бъдат накърнени". Жените бяха принудени да излизат на публични места покрити от главата до петите и да носят бурки. Забранено им бе да напускат домовете си непридружавани от мъже, или пък да посещават лекари мъже. Забранено им бе както да работят, така и да следват.