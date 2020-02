„Ягодова луна“ - новият български сериал, който да очаквате

Ягодова луна🌕 Скоро по @nova.bg @alexandersanoofficial @radinaborshosh @asenblatechky @nevena_bozukova @ako_iska6 @deyan.donkov_official @ivaylo_zahariev_fen_page @ivaylo.zahariev #nova #yagodovaluna #ягодовалуна #actor #hristomutafchiev #television #actorslife #crime #firemen #newseries

A post shared by hristomutafchiev (@hristomutafchiev2029) on Dec 27, 2019 at 6:13am PST