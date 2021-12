Великобритания потвърди - първи починал с Омикрон

Н ай-малко един човек е починал в Обединеното кралство след заразяване с варианта на коронавируса Омикрон, съобщи английският премиер Борис Джонсън в понеделник, цитиран от „Ройтерс”.

Това първата публично потвърдена смърт в световен мащаб от бързо разпространяващия се нов щам.

Джонсън не даде подробности, освен че лицето е било диагностицирано в болница.

Не е ясно дали пациентът е бил ваксиниран и дали е имал придружаващи здравословни проблеми.

„За съжаление е потвърдено, че поне един пациент е починал от Омикрон”, каза Джонсън пред репортери в център за ваксинация в Лондон. „Така че мисля, че идеята, че това е някаква по-лека версия на вируса, е нещо, което трябва да загърбим и просто да признаем абсолютната скорост, с която се разпространява сред населението”.

Английският здравен министър Саджид Джавид посочи, че вариантът Омикрон сега представлява 44% от инфекциите в Лондон и ще бъде доминиращият щам в столицата на Англия в рамките на 48 часа.

Броят на новозаразените с Омикрон във Великобритания се оценява на 200 000 на ден.

Възрастта на хоспитализираните варира от 18 до 85 години и повечето са получили по две дози от ваксина срещу коронавируса.

