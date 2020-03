Туркменистан забрани думата „коронавирус”

В ластите в Туркменистан забраниха употребата на думата „коронавирус”, съобщава „Репортери без граници”.

По данни на неправителствената организация, на всички средства за масова информация в страната им е забранено да ползват думата в свои публикации.

Думата „коронавирус” е изхвърлена и от официалните брошури, които Министерството на здравеопазването на Туркменистан разпространява в учебните заведения, болниците и различни ведомства.

Гражданите, които се движат по улиците с маски и говорят за пандемията от коронавирус по света, рискуват да бъдат арестувани.

На този фон, въпреки че в страната никъде не е обявена епидемия, влизането и излизането от столицата Ашгабат е строго ограничено, разположени са и пропускателни пунктове. Същото важи и за трафика между отделните провинции на богатата на природен газ страна.

Част от управляващите в Туркменистан се оттеглиха в луксозни палатки в изолирания природен резерват „Репетек”. Оттам прокурори, областни управители и съдии пътуват всеки ден до работните си места със служебните си автомобили.

По-рано президентът на Туркменистан Гурбангули Бердимухамедов посъветва гражданите да се предпазват от вируса с билката степно седефче (Peganum harmala). Той е разпоредил растението да бъде използвано и за дезинфекция на обществените места в страната.

Държавният глава заяви, че предците на туркмените в продължение на хилядолетия са създали национални методи за борба с вредните навици и профилактика на различни инфекциозни заболявания.

Официално в Туркменистан обаче няма регистриран нито един заразен с коронавируса, като това е една от малкото държави, незасегнати според властимащите от пандемията. Друга такава страна е Северна Корея.

Но в глобалната класация за свободата на словото Туркменистан се нарежда след КНДР и заема последното място. Правителството контролира всички медии, а интернет връзките са ограничени и цензурирани.

Meanwhile Turkmenistan just banned the word CoronaVirus. They have zero cases now. See, that simple. https://t.co/W8IohumXJK