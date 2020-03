Jerusalem Post: Християни по цял свят виждат в коронавируса апокалиптично пророчество

В светлината на пандемията от коронавируса, набожните християни в социалните медии от цял свят виждат зловеща прилика между текущите събития и пророчествата за края на света, представени в Новия Завет, в "Откровение".

"Откровение на Йоан", "Откровение на свети Йоан Богослов" или още "Апокалипсис" е заглавието на последната книга от Библията. Книгата е разделена през Средновековието на 22 глави и е единствената пророческа книга на Новия завет.

Книгата описва поредица от катастрофални събития, които ще опустошат света, някои извършени от Четирима конници на Апокалипсиса. Въпреки че ролите на тези ездачи имат множество интерпретации, те често се споменават като: война, чума, глад и смърт.

Според християнските учения, тези четири конника са предвестници на Страшния съд.

Приликите между тези описания и текущите събития изглеждат твърде сходни за някои, за да бъдат пренебрегнати, и все по-често в социалните медии се изразяват мнения, че изживяваме края на дните си, пише "Jerusalem Post".

"Онези, които не знаят нищо за Новия завет или за Армагедон, може би смятат, че това е краят на дните, но всъщност не е така", заяви Джеф Кийнли, експерт по теология.

"В книгата "Откровение" се уточнява, че ще има глад, земетресения и болести, които ще нанесат удар по няколко точки из целия свят: ясни знаци за отваряне на небесните порти. Случило ли се е? Не, така че, можете да дишате спокойно. Това не е Армагедон."

Това е поредната от редица други теории за вируса, убил много хора по целия свят. Теории, включващи създаване на вируса в лаборатория, където той е разработен като биологично оръжие, като и че е проектиран от хората с някаква неизвестна цел.

Why do some Christians believe coronavirus is an apocalyptic prophecy? - The Jerusalem Post https://t.co/Ia0Hj7mrse