Това са основните разпространители на COVID-19

П о-заразен вариант на COVID-19 се разпространява лесно и бързо от група хора, която до скоро изобщо не беше засегната от пандемията – децата. Това заяви епидемиологът д-р Майкъл Остерхолм, директор на Центъра за изследване и политика на инфекциозните болести към Университета в Минесота.

„Децата, особено по-малките – от осми клас надолу, всъщност не бяха много засегнати от пандемията, която видяхме през последните 10 месеца”, каза Остерхолм в интервю за Фокс Нюз в неделя, цитирано от сайта Eat This Not That.

Децата са много ефективни при разпространението на вируса

„Имаше много малко случаи на заразени деца и не бяха сред основните източници на зараза до скоро. Всичко това тотално се промени с варианта на вируса B.1.1.7, познат като британския вариант на вируса. Сега имаме деца,които се заразяват със същото темпо, както възрастните. Те са много ефективни при предаването на вируса”, обясни експертът.

Остерхолм отбеляза, че в Минесота през последните две седмици 749 училища са съобщили за случаи на COVID. „Където и да погледнете виждате това нещо, виждате, че децата играят огромна роля в предаването на заразата”, каза той.

„Всички неща, които бяхме планирали за децата да се върнат в училище с този вариант на вируса, наистина вече не са приложими. Трябва да преразгледаме напълно този проблем”, категоричен е епидемиологът.

Миналата седмица в Мичиган държавният департамент по здравеопазване и социални услуги на САЩ заяви, че

новите случаи на COVID-19 при деца на възраст под 10 години са нараснали с 230%,

по-високо от всяка друга възрастова група. Децата и младите възрастни на възраст между 10 и 19 години са отбелязали 227% увеличение на случаите. „Голяма част от нарастването на педиатричните случаи може да бъде свързано с възобновяването на работата на училищата и младежкия спорт”, съобщи CBS News.

Остерхолм каза, че британският вариант на коронавируса е 50 до 100% по-заразен от предишните щамове на коронавируса и причинява 50 до 60% по-тежко заболяване. „Единствената добра новина за това”, отбеляза той, „е, че настоящите ваксини са ефективни срещу този конкретен вариант”.

COVID има тенденция да причинява само леко заболяване при деца, но тези с придружаващи заболявания

са изложени на по-голям риск от тежко протичане на болестта. И както отбеляза Остерхолм, децата могат да разпространят болестта сред възрастни хора, които са по-податливи на усложнения.

