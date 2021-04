Откриха нов вариант на коронавируса, подобен на южноафриканския

Б разилия е открила нов вариант на коронавируса, подобен на този, идентифициран първо в Република Южна Африка, обяви Димас Ковас, директорът на държавния институт за биомедицина Бутантан (Butantan), цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Заразеният човек не е пътувал до РЮА.

Another coronavirus variant has been discovered in Brazil, health authorities said Wednesday.https://t.co/RW0j6LwyDl