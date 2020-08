The Sun: Нова версия за появата на коронавируса

Н овият коронавирус може да се е адаптирал към човешкия организъм още през 2012 година, пише таблоидът "The Sun", позовавайки се на информация от специалисти.

Вирусологът Джонатан Латема и биологът Елисън Уилсън са открили записки на лекар, който е лекувал миньори от китайската провинция Юннан, които в продължение на две седмици за почиствали шахтата от фекалиите на прилепите.

Болните са проявили симптоми, характерни за COVID-19: пневмония, суха кашлица, болки в крайниците и висока температура. Наложило се пациентите да бъдат поставени на апарат за вентилация на белите дробове, а трима от шестимата работници починали.

Образци от пробите на миньорите били изпратени в лаборатория в Ухан, където е установено, че те са се заразили с коронавирус, подобен на атипична пневмония. Това дава основание да се смята, че COVID-19 вече се е адаптирал към човешкия организъм.

През последните месеци се появиха различни версии за появата на новия коронавирус, а Световната здравна организация отбеляза, че инфекцията не е изследвана достатъчно, за да може да се направят категорични изводи.

