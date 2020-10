СЗО: Стадният имунитет не е опция за коронавируса

Р ъководителят на Световната здравна организация отправи предупреждение срещу предложенията да се позволи на новия коронавирус да се разпространи с надеждата да се постигне така нареченият „стаден имунитет”.

СЗО: COVID-19 опустошава психичното здраве

„Никога в историята на общественото здраве стадният имунитет не е бил използван като стратегия за реакция на огнище, камо ли на пандемия”, подчерта Тедрос Аданом Гебрейесус.

„Това е проблематично от научна и етична гледна точка”, посочи той.

Меркел с мрачна прогноза, отправи предупреждение

„Да се позволи на опасен вирус, който не разбираме напълно, да се разпространява свободно, е просто неетично. Това не е опция”, категоричен е Гебрейесус.

