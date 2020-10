Шефът на кабинета на Тръмп: Няма да контролираме ковид - 19

С АЩ "няма да контролират пандемията", това призна Марк Медоус, началникът на кабинета на американския президент Доналд Тръмп. Той обяви, че коронавирусът може да бъде победен само с ваксини и лекарства, каквито още няма.

Пред Си Ен Ен Медоус заяви, че контролът върху вируса не е реалистична цел, тъй като "той е силно заразен точно като грипа".

Доналд Тръмп: Гласувах за човек на име Тръмп

Думите на Медоус дадоха повод на Джо Байдън – кандидата на опозицията за предстоящите след 9 дни президентски избори в САЩ, да обяви, че президентът Тръмп се е предал пред коронавируса.

До този момент ковид-19 е отнел живота на около 225 000 американци. САЩ са водещата държава по смъртни случаи от болестта в света.

Междувременно Тръмп заяви в неделя на фона на рекордния брой новозаразени в последните дни, че се вижда краят на пандемията.

"Приближаваме се, стигаме до обрата, имаме ваксините, имаме всичко. Дори и без ваксините, обръщаме кривата", каза президентът на САЩ пред привържениците си в Ню Хемпшър, като много от тях не носеха маски и не спазваха дистанция.

Той обяви, че бъдещите ваксини срещу вируса са заслуга на неговата администрация, че без него смъртността от ковид-19 е щяла да бъде 85% и че в Европа се справят много по-зле с пандемията.

САЩ: Обвинения в расизъм и хонорари от чужбина на последния дебат

Вицепрезидентът Майк Пенс пък продължава обиколката от предизборната кампания, въпреки че няколко члена на екипа му дадоха положителни проби за коронавирус. Самият той и съпругата му са получили отрицателни резултати в неделя. Това съобщиха от офиса на Пенс.

Пред Би Би Си в неделя, водещият американски експерт по инфекциозни болести д-р Антъни Фаучи каза, че ваксина за ковид-19 може да се предлага в САЩ преди края на годината, ако се докаже, че е "безопасна и ефективна", но че първите дози ще получат хората с приоритет.

Той поясни, че ще отнеме "няколко месеца от 2021 г.", преди ваксината да бъде по-широко достъпна.

