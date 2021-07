Пробив: Създадоха устройство, което убива коронавируса във въздуха (СНИМКA)

И зследователски научен център, подкрепен от ООН, обедини усилия с италианска технологична компания за проучване дали е възможно лазерни лъчи да унищожават частиците на новия коронавирус във въздуха и така да правят безопасен престоя в затворени помещения, съобщи "Ройтерс".

COVID-19 у нас: Намалява процентът на положителни проби

A United Nations-backed scientific research centre has teamed up with an Italian tech firm to explore whether laser light can be used to kill coronavirus particles suspended in the air and help keep indoor spaces safe. https://t.co/QbLLrzwmND