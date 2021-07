Почина легендата Владимир Меншов

Н ародният артист на Руската федерация Владимир Меншов почина от ковид на 82-годишна възраст, съобщиха от „Мосфилм”.

„Загубихме нашия скъп приятел, който даде всичките си творчески сили и ярък талант на родното си филмово студио. Истински народен режисьор, чиито прекрасни филми са познати и обичани от милиони хора”, посочват от руското филмово студио.

Филмът на Меншов „Москва не вярва на сълзи” е отличен с наградите „Златна мечка” и „Оскар” през 1981 г. Освен това през дългата си и плодотворна кариера режисьорът е получил множество руски и съветски, както и международни филмови награди.

Това, че се е заразил с ковид, стана известно на 26 юни. Но според информацията, той караше лека форма на опасната коронавирусна инфекция.

Actor and film director Vladimir Menshov has died from Covid at 82. His Moscow Doesn’t Believe in Tears won Oscar for the best foreign film. But I think his most important work is the comedy Shirly-Myrly, which is about as good for understanding post-Soviet Russia as Moscow-2042. pic.twitter.com/vkSESw9kxh