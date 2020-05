К итайски учени откриха коронавирус в спермата на излекувани мъже, което повдига съмнения дали заразата може да се предава по полов път.

Учените са анализирали семенна течност от 38 пациенти, заразени с коронавирус - 15, от тях все още в болница и 23, които са се възстановили.

Пробите на 6 от изследваните мъже били положителни, като двама са от излекуваните пациенти.

Според учените вирусът може да се задържи сравнително дълго в тестисите и има вероятност да бъде предаден по полов път.

Ето защо те препоръчват на мъжете, прекарали ковид-19, да се въздържат от сексуални контакти или да използват презервативи, докато проучванията не потвърдят или не отхвърлят възможността за предаване на коронавируса при секс.

Вирусът е открит в спермата на единия от изследваните пациенти 16 дни след първите симптоми и 3 дни след като мъжът бил регистриран като „излекуван”.

„Няма значима разлика между отрицателните и положителните резултати от тестовете на пациентите с оглед на възраст, история на урогениталните заболявания, период от началото на заразяването, време на хоспитализация и клинично възстановяване”, посочват авторите на изследването.

„Ние не трябва да се изненадваме, ако вирусът, който причинява ковид-19, бъде открит в спермата на някои мъже, защото това е установено при много други вируси като ебола и зика”, коментира Алън Пейси, професор по андрология в университета в Шефилд.

„Тези резултати повдигат възможността ковид-19 също да се предава чрез сперма и така при сексуален контакт, може би включително по време на фазата на възстановяване”, посочва професор Ричард Шарп, от университета в Единбург.

