Убийство на учен осуетило значимо откритие за коронавируса

У чен в САЩ с китайски произход, който се е занимавал с изследване на новия коронавирус, бе застрелян. Породиха се доста спекулации след съобщението, че той е бил "близо до много значими разкрития", преди да бъде убит в събота.

Бинг Лу от университета в Питсбърг, Пенсилвания, е застрелян и убит в резултат на "спор за интимен партньор", според университета и полицията.

Лу е намерен мъртъв в дома си с огнестрелни рани в главата, шията, тялото и крайниците, съобщиха от полицията.

Друг мъж, също от китайски произход, е намерен мъртъв наблизо в колата си с огнестрелна рана в главата. Двамата мъже са се познавали. Разследването ни кара да смятаме, че мъжът от колата е застрелял другия мъж, след което се е върнал в колата си и се е самоубил

Според местен телевизионен канал, който също цитира полицията, в основата на убийството е спор за интимен партньор и то няма връзка с научната работа на убития.

"Бинг беше на прага да направи много важни разкрития за клетъчните механизми, които са в основата на инфекцията с коронавируса SARS-CoV-2, и клетъчната основа на последващите усложнения", заявиха в съобщение от Университета в Питсбърг. "Ще положим усилия да завършим това, което той започна", заявяват още от университета.

