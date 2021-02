Нова мутация на COVID-19 е засечена на Острова

О ще един вариант на коронавируса е регистриран във Великобритания, съобщи The Guardian.

Вариантът, получил названието Б1525 е включен в доклад на изследователи от Единбургския университет, които посочват, че е засечен в 10 държави, включително Дания, САЩ и Австралия. 32 са случаите на Острова засега, посочва БНР.

Най-ранните прояви са от декември във Великобритания и Нигерия.

New #Covid variant with potentially worrying mutations found in UK - The Guardian https://t.co/EfH9ZlsPM4