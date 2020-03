Крие ли Северна Корея криза с коронавируса

С тигна ли коронавирусът до Северна Корея?

Не е изненада, че най-секретната нация в света е "заключила" цялата си информация, освен официалната версия, предоставяна от режима на страната, а чужденците са под карантина от началото на февруари.

Според експерти изолацията на Северна Корея по време на епидемията е единствената й защита. Това се случва, защото слабата здравна система на страната трудно би овладяла епидемията.

"Ако вирусът се разпространи, севернокорейската здравна система ще бъде безсилна. Ситуацията ще е неконтролируема", казва Чой Джун-хун, лекар, който е живял в Северна Корея до 2012 г., когато се премества в южната част от полуострова.

Севернокорейските болници нямат редовен достъп до вода и електричество, страдат от хроничен недостиг на лекарства, пише Euronews.

Северна Корея беше класирана на 193 място от 195 държави по Световния индекс на санитарните продукти за 2019 г., изпреварвайки само Сомалия и Екваториална Гвинея.

