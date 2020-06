Дядо стана интернет звезда благодарение на коронавируса

Д ядо на 78 години от Мексико стана звезда в Youtube, след като коронавирусната пандемия го остави без работа и го принуди да си стои у дома, предаде ДПА.

"Опитвам се да разведря хората. Това е най-важното нещо за мен", споделя Карлос Елисондо Фриас от Монтерей, известен сред своите 420 000 абонати като Тито Чарли.

В повечето от деветте си видеа дядото демонстрира кулинарните си умения, приготвяйки блюда като сушено месо, гриловано сирене, наденички, палачинки. В един от клиповете Тито Чарли се изявява и като танцьор.

Видеата на дядото са гледани над 1,3 милиона пъти.

