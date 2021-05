COVID-19 в Индия: Нов рекорд на седмична база, СЗО бие тревога

С едемдневната средна заболеваемост от COVID-19 в Индия постави нов рекорд за страната, а международни здравни организации предупреждават, че местният вариант на вируса създава проблем за целия свят, пише Reuters.

За последното денонощие са регистрирани 329 942 новозаразени и 3876 нови смъртни случаи.

СЗО Европа с предупреждение относно пандемията

COVID-19: Ръст в процента на нови случаи, много починали

Общият брой на заразените с коронавирус са 22,99 милиона, а починалите - 249 992.

Индия е оглавила световната класация по среднодневен брой на нови смъртни случаи, като на страната се пада един на всеки трима починали в световен мащаб.

