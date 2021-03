Болсонаро към бразилците за ковид: Стига врява и хленчене

С лед два поредни дни на рекорден брой смъртни случаи на хора с КОВИД-19 в Бразилия, президентът Жаир Болсонаро каза на бразилците да спрат да хленчат и да продължат напред, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Бразилия е на второ място в света по брой смъртни случаи през миналата година след САЩ. Но докато в САЩ има стихване на заразата, Бразилия е в най-тежката си фаза от началото на епидемията, а болничната система е пред колапс.

