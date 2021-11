Политици от цял свят поднесоха съболезнования за жертвите на катастрофата в България

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази съболезнования на близките на жертвите на автобусната катастрофа в България, при която загинаха 46 души.

"Изразявам най-дълбоките си съболезнования на семействата и приятелите на жертвите на трагичния инцидент с автобус, станал през нощта в България. Пожелавам също така бързо възстановяване на ранените. В тези ужасни времена Европа изразява своята солидарност с вас", написа ръководителят на ЕК в Twitter.

My deepest condolences to the families and friends of those who perished in the tragic bus accident last night in Bulgaria.



I also wish a fast recovery to those injured.



In these terrible times, Europe stands in solidarity with you.