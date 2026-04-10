Любимият ви инфлуенсър вече ще е генериран с AI

Г енерирането на видео с изкуствен интелект вече е много по-реалистично и това създава много опасения, че може да има злоупотреби. Например създаването на т.нар. дийп фейк клипове, в които хората са поставяни в неприятни ситуации, които изобщо не са се случили в реалността.

Затова се въведоха много ограничения, включително и правни, които да регулират създаването на клипове с изкуствен интелект, в които има реални личности. Но според някои има и ползи.

Google например обяви, че позволява създаването и използването на "аватари" в кратките клипове в YouTube. Това са т.нар. Shorts или Reels, като с помощта на изкуствения интелект Veo, определени създатели на съдържание, ще могат да правят AI видеа със своя лик.

AI аватарът "изглежда и звучи" като съответния инфлуенсър. Тези, които имат достъп до функцията, трябва да запишат кратко селфи видео и да изговорят предварително посочени фрази. Това ще се използва като основата за създаването на въпросния AI аватар и може да се внедрява в различни клипове и сцени.

Ограничението е, че AI клиповете могат да са дълги до 8 секунди. Но пък се разрешава създаването на няколко клипа един след друг, така че реално сцената може да бъде продължена по-дълго време.

Инфлуенсърът може да използва AI аватара много пъти и не е задължително за всеки клип да минава процеса по създаването му. Но също така може по всяко време да го направи, ако например иска да обнови външния си вид.

YouTube казва пред 9to5Google, че AI аватарът ще може да се използва само от неговия създател и няма да е достъпен за никой друг. Всеки такъв клип ще съдържа няколко видими и невидими маркера, че е генериран с изкуствен интелект, за да може по всяко време да бъде доказано, че това е така.

Функцията ще е налична за почти всички потребители на YouTube, стига да са пълнолетни и извън Европа. Друго изискване е да са реалният притежател на канала, който ще използва дадения аватар.

Според компанията това е безопасен начин за използване на AI генерирано видео. Той е предвиден за забавни клипове и различни футуристични и необикновени сцени. Използването му за злепоставяне, манипулиране или други подобни цели е забранено.