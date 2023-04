"Внимание! Земетресение!" или как Гугъл ще ни предупреждава секунди преди земетресенията

С амо 50 години след първото обаждане през мобилен телефон устройството, което е винаги в джоба ни, помага да създадем най-голямата мрежа в света за засичане на земетресения.

На 25-ти октомври земетресение с магнитуд 5.1 разтърси Калифорнийския залив. За щастие, беше по-скоро лек трус, но сигнали от жителите на района са затрупали Геоложката служба на Съединените щати. Нямало данни за щети, но земетресението е станало значимо по друга причина – много хора в района са получили предупредителни сигнали на телефоните си, преди труса.

Земетресение

И това, което е по-важно, много от тези телефони са помогнали в засичането на предстоящото земетресение.

Гугъл заедно с USGS и учени от няколко университета в Калифорния са разработили система за предварително уведомяване, която предупреждава секунди преди да започнат първите трусове. Макар и съвсем малко, времето за реакция позволява да застанем под маса или бюро. Тези няколко секунди позволяват също влаковете да бъдат забавени, да се спре излитането или кацането на самолети, както и да се предотврати преминаването на коли през мостове и тунели. Благодарение на тази система, при по-силни земетресения, могат да се спасят животи.

#Android’s bringing earthquake detection to people in more and more countries, and now we’re expanding to Turkey. The alert system uses your phone as a mini-seismometer and can help warn you seconds before an earthquake hits so you can seek shelter faster. pic.twitter.com/7LxTV3qtce — Android (@Android) June 17, 2021

Тя използва данни от два източника. Първоначално от 700-те сеизмометъра – устройства, които засичат трептенията на земята – поставени из щата, от сеизмолози към USGS, Калифорнийския технологичен институт, университета Бъркли и щатското управление. След това обаче от Гугъл разработили най-голямата мрежа за засичане на земетресения, използвайки данните от телефоните на населението.

Повечето смартфони, използващи операционната система на Гугъл, имат акселометри, които засичат местенето на телефона. Обикновено се използват, за да „кажат“ на телефона да преориентира дисплея от портретен в пейзажен режим или за отброяване на крачките, към фитнес приложенията. Оказва се обаче, че сензорите са изключително чувствителни и могат да се използват като мини сеизмометри.

Поради това Гугъл са създали функция, с която хората да позволяват на телефоните си автоматично да изпращат данни на системата за предупреждения за земетресения на Android, в случай, че устройството засече вибрации отговарящи на критериите за първични земетръсни вълни. Обработвайки данни от хиляди или дори милиони телефони, системата може да определи дали предстои земетресение, както и къде и кога да го очакваме. След това изпраща предупреждения до устройствата в района на сеизмична активност, като дава време за реакция.

for those who still dont know how to activate their earthquake alert system (android): just go to settings>turn on location> turn on earthquake alerts #EarthquakePH #lindol pic.twitter.com/aZ2KtWGt2B — 𝙘𝙖𝙣𝙙𝙮🍭c(^ㅅ^🍬c) 「백현이의 든든이🩷」 (@lightbaek614) September 26, 2021

И тъй като, радиосигналите са по-бързи от сеизмичните вълни предупрежденията пристигат, изпреварвайки трусовете в области далеч от епицентъра.

Марк Стогатис, софтуерен инженер в Андроид, каза: „Това, което се опитваме да правим е да състезаваме скоростта на светлината ( приблизително скоростта, с която се разпространяват сигналите от телефона) с тази на земетресенията. И за наш късмет, скоростта на светлината е много по-бърза!“

И понеже данните се събират чрез краудсорсинг (използване на ресурса на множеството), технологията ще има възможността да наблюдава райони, където няма мрежа от сеизмометри. По този начин ще може да се изпращат предупреждения за земетресения дори и в по-отдалечените и бедни места на света.

През октомври 2022 г. инженери от Гугъл забелязали, че телефоните в Калифорнийския залив започнали да изпращат много данни засичащи земетресение, докато сеизмичните вълни се движели навън от епицентъра.

Настоящата система редовно улавя тези трусове. Най-скорошният пример е от следобеда на 4 април 2023 г., когато земетресение с магнитуд 4.5, близо до Трес Пинос, Калифорния, беше уловено от системата ShakeAlert и задейства съобщенията за предупреждение на мобилните телефони на потребителите в района. Това са много често срещани явления в Калифорния. Там се случват до 100 малки земетресения на ден. Повечето от тях са твърде слаби, за да бъдат усетени. Паралелно с тях обаче, всяка година в Калифорния се случват и няколко по-големи земетресения с магнитуд над 4,0.

Have you ever wondered why scientists are not able to predict earthquakes accurately? Well, that's because the science behind earthquake prediction is still in its infancy. Let's explore the uncertain science of predicting earthquakes. 👇 pic.twitter.com/swLAhK8iLS — Frontier Briefs (@FrontierBriefs) February 20, 2023





В по-широк план, от приблизително 16 милиарда мобилни телефона, които се използват по света, повече от три милиарда работят с Android, а системата за предупреждения за земетресения вече е налична в над 90 страни, в които има сеизмично активни райони.



Системата обаче има и своите ограничения, особено в отдалечени места, където потребителите са по-малко. Друга слабост са моретата, където земетресенията могат да предизвикат цунами. И докато тази технология ни дава няколко секунди преднина, науката за прогнозиране на земетресенията, все така, остава загадка.