А мериканският технологичен гигант Apple ще се изправи пред съда във Франция през юни 2027 г. по обвинения, че е възпрепятствал ремонта на различни модели iPhone извън собствената си оторизирана сервизна мрежа. Случаят е свързан с подозрения за т.нар. "планирано остаряване" на устройствата, съобщава "Франс прес" (AFP).

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Apple категорично отхвърля обвиненията. „Категорично оспорваме тези неоснователни твърдения“, заявиха от компанията пред агенцията.

Делото е заведено от френската прокуратура по обвинения във „възпрепятстване на ремонта и възстановяването на устройства“. Според информация на AFP две дружества - Apple Distribution International и компанията майка Apple Inc., трябва да се явят пред съда за четиридневен процес, който ще започне на 17 юни 2027 г.

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Обвиненията обхващат периода от ноември 2021 г. до юли 2024 г. Според разследването Apple е конфигурирала софтуера на своите смартфони по начин, който прави невъзможен ремонта или възстановяването им извън оторизираната сервизна мрежа. Става дума и за ограничения при използването на неоригинални резервни части.

Една от практиките, за които се говори в случая, е т.нар. сериализация или сдвояване на компонентите. При нея отделни части на устройството са цифрово свързани със софтуера му. Така при подмяна на компонент извън официалната сервизна мрежа някои функции могат да бъдат ограничени или да спрат да работят.

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Жалба от организация за защита на потребителите

Разследването започва след жалба, подадена на 7 декември 2022 г. от френската организация „Спрете планираното остаряване“ (Halte à l'obsolescence programmée - HOP).

От организацията приветстваха решението на прокуратурата да предаде случая на съд. Според HOP това е първото подобно дело във Франция, свързано с обвинения срещу производител за възпрепятстване на ремонта и възстановяването на електронни устройства.

Планираното остаряване обозначава практики, при които производител умишлено ограничава експлоатационния живот или възможностите за използване и ремонт на даден продукт. Според критиците подобни действия могат да принудят потребителите да заменят устройствата си по-често, вместо да ги ремонтират.

В случая с Apple според обвинението предполагаемата цел е била да се насърчат продажбите на нови iPhone и да се увеличат приходите на компанията. Те надхвърлят 400 милиарда долара годишно, като приблизително половината идват от продажбите на смартфони, посочва AFP.

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Предишен случай срещу Apple във Франция

Това не е първият случай, в който Apple е обект на разследване във Франция заради начина, по който работят устройствата ѝ. През 2020 г. компанията се съгласи да плати глоба от 25 милиона евро в рамките на споразумение с френските власти по дело за заблуждаващи търговски практики.

Тогава разследването беше свързано с това, че актуализации на операционната система са можели да забавят работата на някои по-стари модели iPhone, без потребителите да бъдат предварително информирани за възможните последици.

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Новото дело поставя на дневен ред въпроса за правото на потребителите да ремонтират устройствата си и за ограниченията, които производителите могат да налагат при използването на резервни части и независими сервизи.

Изходът от процеса ще бъде важен и за прилагането на френското законодателство срещу практиките, ограничаващи ремонта и удължаването на живота на електронните устройства.