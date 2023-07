"Той е моят свят”: Парис Хилтън празнува 6 месеца на сина си Финикс

"Той кара живота ми да се чувства толкова пълноценен", пише телевизионната звезда заедно със серия от нови снимки на момченцето си.

В неделя 42-годишната Парис Хилтън отбеляза шестте месеца, откакто синът ѝ Финикс Барън се появи на бял свят, като сподели поредица от нови снимки в Instagram.

