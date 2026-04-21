Тим Кук напуска Apple, новият лидер вече е избран

Apple потвърди, че дългогодишният главен изпълнителен директор Тим Кук ще премине към ролята на изпълнителен председател, а директорът на хардуера Джон Тернъс ще стане новият главен изпълнителен директор. Промяната, очертана в официалното съобщение на Apple за новините и придружена от лично писмо от Кук, бележи най-значимата смяна на ръководството в компанията от повече от десетилетие.

Промяната ще влезе в сила на 1 септември 2026 г., като Кук ще остане главен изпълнителен директор през лятото, за да се осигури гладко предаване на поста. В новата си роля на изпълнителен председател, Кук ще продължи да играе активна роля в компанията, особено в взаимодействието с политиците и подкрепата на по-широката стратегическа насока на Apple. Ежедневното ръководство обаче ще е изцяло отговорност на Тернъс.

Напускането на Кук от позицията идва след близо 15 години начело, през които той ръководеше един от най-успешните периоди в историята на Apple. Под негово ръководство компанията се разшири далеч отвъд основния си бизнес с iPhone, развивайки се в услуги, носими устройства и нови продуктови категории, като същевременно значително увеличи пазарната си цена. Неговият мандат често се определя от оперативно съвършенство, стабилен растеж и способността да разшири Apple до една от най-ценните компании в света. Откакто пое управлението от Стив Джобс през 2011 г., Кук трансформира Apple от компания с капитализация от 350 милиарда долара в гигант с капитализация от 4 трилиона долара – първата компания в историята, достигнала такава оценка.

Под негово ръководство годишните приходи на Apple нараснаха почти четири пъти, достигайки над 416 милиарда долара през 2025 г. Отвъд баланса, Кук диверсифицира портфолиото на Apple с въвеждането на Apple Watch, AirPods и бизнеса с услуги с висок марж. В трогателно „Писмо до общността“, адресирано до глобалното семейство на Apple, Кук размишлява върху времето си, заявявайки: „Това беше най-голямата привилегия в живота ми... да бъда лидер на компания, която разпалва въображението и обогатява живота по толкова дълбоки начини.“

С избора на Джон Тернъс, бордът на Apple е избрал 25-годишен ветеран в компанията, който въплъщава нейната култура, ориентирана към „инженерството на първо място“. 50-годишният Тернъс е ръководил хардуерните екипи, стоящи зад iPhone, iPad и прехода към Apple Silicon. Кук похвали наследника си, че има „ум на инженер, душа на новатор и сърце да ръководи с почтеност“.

На Тернъс се приписва заслугата за значителен напредък в издръжливостта на продуктите и екологичната устойчивост, включително разработването на рециклирани алуминиеви съединения и 3D-принтирани титаниеви компоненти. В собственото си изявление той отбеляза, че е имал късмета да работи под ръководството на Стив Джобс и е гледал на Тим Кук като на ментор, обещавайки да се ръководи от ценностите, които определят Apple в продължение на половин век. Смята се, че Тернъс е лично избран от Кук, така както Кук беше посочен лично от Джобс, като през годините имаше индикации, че именно това ще е следващият изпълнителен директор и бива внимателно подготвян за поста.

Решението на Apple отразява внимателно планирана стратегия за наследяване, а не внезапна промяна. Бордът на компанията одобри хода като част от дългосрочен преход, осигурявайки стабилност във време, когато технологичната индустрия претърпява бърза трансформация. Смяната на ръководството идва и в критичен момент за Apple. Компанията е изправена пред нарастващ натиск за иновации в области като изкуствения интелект, където конкурентите са постигнали значителен напредък.

Очаква се Тернъс да надгради съществуващите силни страни на Apple, като същевременно помага на компанията да се адаптира към новите технологични предизвикателства и възможности. Въпреки оттеглянето си от поста главен изпълнителен директор, продължаващото присъствие на Кук като изпълнителен председател предполага, че влиянието му ще остане значително. Подобни преходи в други големи технологични фирми показват, че такива роли могат да осигурят приемственост, като същевременно позволяват на новото ръководство да поеме оперативен контрол.

Преходът е насрочен за лятото. Кук ще остане главен изпълнителен директор до края на август, работейки в тясно сътрудничество с Тернъс, за да осигури безпроблемно прехвърляне на лидерството. Това означава, че предстоящата конференция WWDC ще е последна за Кук като изпълнителен директор, а септемврийският дебют на iPhone ще е първото голямо събитие, водено от Тернъс.

Като изпълнителен председател, новата роля на Кук ще се фокусира върху стратегия на високо ниво и взаимодействие с глобалните политици – област, в която той се е доказал като майстор на дипломата през последното десетилетие. Междувременно юздите на хардуерното инженерство ще бъдат предадени на Том Мариеб, докато Тернъс започва подготовката си за огромната задача да ръководи 160 000 служители и активна база от над 2,5 милиарда устройства.