Ще оцелее ли Земята при сблъсъка на Андромеда и Млечния път

П редставете си, че по някакъв начин се събуждате след 4,5 милиарда години. Когато алармата ви звънне в 5 сутринта, вие излизате навън, защото сте си обещали първото нещо сутрин да бъде глътка свеж въздух. Въздухът все още е хладен, затова се загръщате по-плътно в якето си. Светът все още не се е отърсил от тежестта на съня.

Изведнъж забелязвате странна светлина и поглеждате нагоре. Небето изглежда извънземно, сякаш е картина. То вече не е тихото, празно пространство, което помните, а огромно, сияйно платно. Има нишки, наподобяващи течащи реки – нежни и изпълнени със звезди. Усещането е почти хипнотизиращо. Забелязвате и бледи, светещи ивици и дъги, които се простират до хоризонта. Това със сигурност не е небе, което можете да обхванете с един поглед, а нещо, в което бавно трябва да се потопите.

Сблъсъкът, който ще промени завинаги нашата галактика

Това обаче би било вярно само ако все още сте живи в свят, който съществува след около 4,5 милиарда години. След приблизително толкова време нощното небе над Земята ще претърпи трансформация, каквато човечеството никога не е преживявало. Нашата съседка в космоса – масивната галактика Андромеда – се приближава към Млечния път със скорост от около 400 000 км/ч (~250 000 мили/ч). В рамките на следващите 2 милиарда години галактиките ще се сблъскат в гравитационен дуел, който в крайна сметка ще ги свърже завинаги.

Но големият въпрос е: ще оцелее ли Земята след това? Нека разберем.

Млечният път и Андромеда може да се сблъскат в далечното бъдеще

Сблъсъкът между Млечния път и Андромеда

Галактиката Млечен път е голяма спирална галактика, съдържаща по оценки между 100 и 400 милиарда звезди. Нашата слънчева система се намира на около 26 000 светлинни години от галактическия център, в по-малък спирален регион, наречен Ръкава на Орион.

Нашата галактика обаче не е сама. Съседната масивна галактика Андромеда (M31), част от Местната група галактики, се движи към нас. Тя съдържа около 1 трилион звезди и има горе-долу същата маса като Млечния път – около 800 милиарда пъти масата на Слънцето. Тя се простира на приблизително 220 000 светлинни години в диаметър, което я прави най-голямата галактика в нашата локална вселена. Точно като Млечния път, тя е спирална галактика със супермасивна черна дупка (около 100 милиона слънчеви маси) в центъра си.

Андромеда се намира на около 2,54 милиона светлинни години от Млечния път и е може би най-далечният обект в нощното небе, който можете да видите с просто око. Тази близост е от решаващо значение, тъй като повечето останали галактики са много по-далеч.

Галактически сблъсък може да изтласка Земята в Космоса

Още през 1912 г. астрономите разбират, че Андромеда се е насочила към нас. Тя се движи в нашата посока с приблизително 110 километра в секунда (спрямо центъра на масата на Местната група). Двете галактики ще се приближават една към друга, като в крайна сметка ще се слеят в една, която учените вече наричат с прозвището „Милкомеда“ (от Milky Way и Andromeda).

Век по-късно, с помощта на космическия телескоп „Хъбъл“ на НАСА, учените успяха да измерят точно движението на Андромеда. Те откриха, че страничното ѝ движение е незначително и тя се насочва почти право към нас. Така че челният сблъсък изглеждаше неизбежен.

Това обаче няма да бъде яростно катастрофално разбиване, както човек би си представил, а по-скоро бавно сливане. То ще доведе до образуването на сфероидно струпване на звезди, известно като елиптична галактика. Поради това се очакваха появата на нови звезди, експлозии (супернови) и евентуално дори промяна в траекторията на Слънцето. Учените смятаха сблъсъка за сигурен – толкова неизбежен, колкото „смъртта и данъците“.

Ново изследване: Сблъсъкът не е чак толкова сигурен

Това, което се смяташе за абсолютно гарантирано, може в крайна сметка да не се случи. Учени от университетите в Хелзинки, Дърам и Тулуза използваха данни от „Хъбъл“ и от космическия телескоп „Гая“ на Европейската космическа агенция (ЕКА), за да симулират как ще се развият Млечният път и Андромеда през следващите 10 милиарда години. Те проведоха 100 000 симулации на двете галактики въз основа на най-новите данни от наблюдения и преразгледаха дългогодишната прогноза за сблъсък.

Галактически сблъсък може да изтласка Земята в Космоса

В резултатите, споделени в списание Nature Astronomy, учените откриха, че има приблизително 50-50 шанс двете галактики да се сблъскат в рамките на следващите 10 милиарда години, което противоречи на досегашните вярвания. Въпреки че новото изследване оспорва приеманата до момента съдба на нашата галактика, авторите на проучването признават, че е изключително трудно да се направи абсолютно точна прогноза.

„Вселената е динамично място, което постоянно се развива. Често виждаме как външни галактики се сблъскват и сливат с други, понякога произвеждайки еквивалента на космически фойерверки, когато газът бива изтласкан към центъра на остатъка от сливането. Там той подхранва централна черна дупка, излъчвайки огромно количество радиация, преди необратимо да падне в нея. Досега смятахме, че това е съдбата, която очаква и нашата галактика Млечен път“, казва в изявление водещият космолог професор Карлос Френк от Университета в Дърам.

Неизбежно е: Млечният път и Андромеда ще се сблъскат, ето кога

Основният фактор, който променя изчисленията, е гравитационното влияние на други съседни галактики в Местната група, като например Големия Магеланов облак.

„Въпреки че неговата маса е само около 15% от тази на Млечния път, неговото гравитационно привличане, насочено перпендикулярно на орбитата на Андромеда, нарушава движението на Млечния път достатъчно, за да намали значително шансовете за сливане с Андромеда. Докато предишните изследвания разглеждаха само най-вероятната стойност за всяка променлива, ние проведохме хиляди симулации, което ни позволи да отчетем всички несигурности в наблюденията“, обяснява водещият автор д-р Тил Савала от Университета в Хелзинки.

Съавторът на изследването, професор Алис Дийсън от Института за изчислителна космология към Университета в Дърам, смята, че тези резултати са изключително важни за съдбата на нашата галактика.

„Преди изглеждаше, че сме обречени да се слеем с Андромеда, формирайки колосалната „Милкомеда“. Сега има шанс да избегнем тази съдба изцяло“, казва тя.

Нови астрономически открития вещаят бъдещето на Млечния път

Ще оцелее ли Земята?

Новото изследване показва, че има съвсем малка вероятност – около 2% – за челен сблъсък между двете галактики в следващите 5 милиарда години. Дори ако Млечният път и Андромеда в крайна сметка се сблъскат и слеят, Слънчевата система просто ще бъде изтласкана много по-далеч от центъра на новата галактика – на около три пъти по-голямо разстояние от настоящата си позиция. В момента нашата Слънчева система се намира в малко разклонение, наречено Шпората на Орион. Така че дори и да бъдем изхвърлени по-далеч, просто ще се озовем в най-външния край на този ръкав.

Истинската заплаха за Земята обаче не са галактиките, а самото Слънце.

До момента, в който двете галактики биха се сблъскали, повърхността на Земята вече ще е станала твърде гореща, за да съществува вода в течно състояние. След около милиард години яркостта на Слънцето постепенно ще се увеличи, което ще сложи край на целия сухоземен живот. Към петия милиард години Слънцето ще се разшири, превръщайки се в червен гигант, и ще изгори, като най-вероятно ще погълне Земята. Човечеството ще е изчезнало милиарди години преди това да се случи.

„Сега знаем, че има много добър шанс да избегнем тази плашеща съдба [на галактическия сблъсък]“, добавя професор Френк.

Иронията е, че дори идеята за сблъсък на галактики да звучи апокалиптично, тя изобщо няма да бъде най-големият ни проблем.