Автобус се обърна в София, много пострадали

Т ежка верижна катастрофа с жертва и много ранени затвори за движение столичното „Челопешко шосе“, след като лек автомобил се вряза с висока скорост в автобус 119 на частен превозвач.

Катастрофа с автобус и кола блокира "Цариградско шосе"

По информация на дежурен диспечер, автобусът е бил ударен от кола, която се е състезавала с друг автомобил, предаде NOVA. Вследствие на сблъсъка автобусът се е преобърнал по таван.

На място са изпратени няколко екипа на пожарната и Спешна помощ, които оказват помощ на пострадалите и обезопасяват района. Движението по „Челопешко шосе“ е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието.

Тежка катастрофа между автобус и кола взе жертва

По предварителни данни има жертва и поне 25 ранени, седем от които тежко. Двама от пострадалите - на възраст 33 и 32 години, са с черепно-мозъчни травми, друх, на 45 години, е с политравма. Другите тежко ранени са на възраст 40 и 46 години. Всички хоспитализирани до момента са мъже. Един е настанен в "Пирогов", трима в "Света Анна", един в ИСУЛ, двама във ВМА, посочват от Спешна помощ.