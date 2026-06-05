МААЕ обяви локално примирие между Русия и Украйна

Д нес в района на АЕЦ "Запороже“ влезе в сила локално примирие между Украйна и Руската федерация, постигнато с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия, предава "Фокус".

Както съобщават от пресслужбата на МААЕ, локалното примирие ще позволи да се извършат необходимите ремонтни работи по повредената от войната електропреносна линия "Днепровска“ 750 кВ с цел предотвратяване на заплахата от ядрена авария и намаляване на рисковете за ядрената безопасност.

Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

Отбелязва се, че електропреносната мрежа с напрежение 750 кВ е била изключена преди повече от два месеца. В резултат на това в момента най-голямата АЕЦ в Европа зависи само от една външна електропреносна линия, която осигурява електроенергия за системите за охлаждане на шестте спрени реактора. През последните седмици централата няколко пъти губеше достъп и до тази линия, което я принуждаваше в краен случай да стартира аварийните дизелови генератори.

Взаимни удари между Русия и Украйна с дронове и ракети

От МААЕ отбелязват, че това е вече шестото временно примирие, за което генералният директор на МААЕ Рафаело Гроси се договори с Русия и Украйна от края на миналата година, за да помогне за осигуряването на външно електроснабдяване и да гарантира ядрената безопасност.