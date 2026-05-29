Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Qualcomm се готви да навлезе в един от най-конкурентните сегменти на пазара на персонални компютри досега – бюджетните лаптопи. За целта показа новата платформа Snapdragon C. И моментът може би не е случаен.

През последната година целият пазар на лаптопи от среден клас беше разтърсен от устройства MacBook Neo на Apple, който повиши очакванията за производителност, живот на батерията и преносимост много по-високо, дори извън премиум категориите. Потребителите очакват по-тънки, по-тихи и по-дълготрайни лаптопи дори на по-ниски цени.

Изглежда Qualcomm вярва, че процесорите, базирани на ARM архитектура, могат да помогнат за постигането на точно това. Новата платформа Snapdragon C е специално проектирана за лаптопи с Windows от начално ниво и достъпни персонални компютри. Според Qualcomm чипът се фокусира основно върху енергийната ефективност, живота на батерията и интегрираните функции за изкуствен интелект, като същевременно е насочен към много по-нисък ценови сегмент от по-премиум процесорите Snapdragon X Elite на компанията. Компанията планира чипът да се предлага в лаптопи с цени от 300 долара и нагоре.

Малко популярни, но практични функции в Windows

В исторически план, закупуването на бюджетен лаптоп с Windows под 400 долара означаваше приемане на компромиси: бавни процесори, шумни вентилатори и живот на батерията, който рядко издържаше кратък полет. Платформата Snapdragon C се стреми да елиминира тази парадигма, като въвежда високоефективната ARM архитектура в пазара на начален клас.

Qualcomm е проектирал Snapdragon C специално за достъпни лаптопи, Chromebook и таблети. Ако тази платформа изпълни обещанията си за производителност, тя ще позволи на купувачите с ограничен бюджет да се насладят на бързата, мигновена производителност, обикновено запазена за по-скъпи машини.

Идва голяма промяна за лаптопите и тяхната памет

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Qualcomm твърди, че лаптопите със Snapdragon C ще предлагат многодневен живот на батерията, дизайн без вентилатор и вградено AI ускорение на достъпни цени. Тази комбинация може да стане особено привлекателна за студенти, обикновени потребители и фирми, търсещи евтини преносими устройства с модерни AI възможности.

ARM-базираните процесори обикновено консумират много по-малко енергия, което позволява по-тънки и по-тихи корпуси, като същевременно драстично удължават живота на батерията. Apple вече демонстрира колко трансформираща може да бъде ARM ефективността със своите MacBook лаптопи със собствени процесори (дори и те са базирани на ARM архитектура), които предефинираха очакванията за производителност и издръжливост.

Snapdragon C включва специален невронен модул, предназначен да ускори задачите свързани с изкуствен интелект, локално на устройството. Функции като редактиране на снимки, транскрипция, превод и помощ за производителност все повече изискват специализирано хардуерно ускорение. Qualcomm смята, че дори бюджетните компютри скоро ще се нуждаят от възможности за изкуствен интелект като стандарт, а не от премиум екстри.

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

Въпреки това компанията е изправена пред сериозни предизвикателства. Съвместимостта на софтуера остава една от най-големите бариери за приемането на Windows на ARM. Въпреки че Microsoft подобри значително емулацията, някои по-стари приложения и игри все още се представят по-добре на традиционния x86 хардуер. Убеждаването на потребителите и производителите да възприемат напълно ARM-базирани лаптопи с Windows в голям мащаб ще отнеме време.

И все пак ходът на Qualcomm е стратегически. MacBook Neo от Apple доказа на потребителите, че лаптопът не се нуждае от премиум цена, за да осигури 18 часа живот на батерията и безшумна работа без вентилатор. Apple обаче игнорира пазара под 500 долара. Това е точно вакуумът, който Qualcomm възнамерява да запълни със Snapdragon C.

Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона

Могат ли AI агентите най-сетне да ни помагат в ежедневието

Чрез комбиниране на своята специално разработена Oryon CPU архитектура с интегриран невронен процесор (NPU), Snapdragon C дава на производителите на лаптопи с Windows възможността да създават леки, тънки и безвентилаторни бюджетни лаптопи, които да отговорят именно на MacBook Neo. Потребителите вече няма да се налага да избират между бавна система или скъп ъпгрейд.

Snapdragon C може да бъде катализаторът, необходим за утвърждаването на Windows на ARM. Ако Qualcomm предостави платформа, която поддържа стабилен, многодневен живот на батерията, като същевременно безпроблемно изпълнява приложения за ежедневна продуктивност, това ще разчупи доминацията на Intel и AMD на бюджетния пазар.

Intel и AMD продължават да подобряват ефективността и интегрираното AI ускорение в собствените си процесори, докато Apple остава доминираща в премиум ARM лаптопите. Следователно Qualcomm се нуждае от Snapdragon C, да осигурява не само впечатляващ живот на батерията, но и надеждна реална производителност на ниски цени.

Хората пропускат тази функция за защита в Windows

Идва ли краят на ерата на смартфоните? Какво следва?

Ако успее, въздействието може да бъде значително. Бюджетните лаптопи често изостават с години от премиум устройствата по отношение на дизайн, бързина и живот на батерията. Snapdragon C може да помогне за намаляване на тази разлика, което ще е добре дошло и за производителите, които усещат засилващата се конкуренция на Apple. Acer, HP и Lenovo вече са потвърдили, че ще предложат лаптопи с новия чип.