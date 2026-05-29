Технологии

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Хардуерът поскъпва осезаемо през последните месеци поради множество фактори. Освен това Apple изненадващо навлезе в средния клас с MacBook Neo и промени очакванията от тези устройства. Сега погледите са към началния сегмент, който има нужда от помощ

Мартин Дешев Мартин Дешев

29 май 2026, 09:40
Източник: Nerdytec

Qualcomm се готви да навлезе в един от най-конкурентните сегменти на пазара на персонални компютри досега – бюджетните лаптопи. За целта показа новата платформа Snapdragon C. И моментът може би не е случаен. 

През последната година целият пазар на лаптопи от среден клас беше разтърсен от устройства MacBook Neo на Apple, който повиши очакванията за производителност, живот на батерията и преносимост много по-високо, дори извън премиум категориите. Потребителите очакват по-тънки, по-тихи и по-дълготрайни лаптопи дори на по-ниски цени. 

Изглежда Qualcomm вярва, че процесорите, базирани на ARM архитектура, могат да помогнат за постигането на точно това. Новата платформа Snapdragon C е специално проектирана за лаптопи с Windows от начално ниво и достъпни персонални компютри. Според Qualcomm чипът се фокусира основно върху енергийната ефективност, живота на батерията и интегрираните функции за изкуствен интелект, като същевременно е насочен към много по-нисък ценови сегмент от по-премиум процесорите Snapdragon X Elite на компанията. Компанията планира чипът да се предлага в лаптопи с цени от 300 долара и нагоре.

В исторически план, закупуването на бюджетен лаптоп с Windows под 400 долара означаваше приемане на компромиси: бавни процесори, шумни вентилатори и живот на батерията, който рядко издържаше кратък полет. Платформата Snapdragon C се стреми да елиминира тази парадигма, като въвежда високоефективната ARM архитектура в пазара на начален клас.

Qualcomm е проектирал Snapdragon C специално за достъпни лаптопи, Chromebook и таблети. Ако тази платформа изпълни обещанията си за производителност, тя ще позволи на купувачите с ограничен бюджет да се насладят на бързата, мигновена производителност, обикновено запазена за по-скъпи машини.

Qualcomm твърди, че лаптопите със Snapdragon C ще предлагат многодневен живот на батерията, дизайн без вентилатор и вградено AI ускорение на достъпни цени. Тази комбинация може да стане особено привлекателна за студенти, обикновени потребители и фирми, търсещи евтини преносими устройства с модерни AI възможности. 

ARM-базираните процесори обикновено консумират много по-малко енергия, което позволява по-тънки и по-тихи корпуси, като същевременно драстично удължават живота на батерията. Apple вече демонстрира колко трансформираща може да бъде ARM ефективността със своите MacBook лаптопи със собствени процесори (дори и те са базирани на ARM архитектура), които предефинираха очакванията за производителност и издръжливост.

Snapdragon C включва специален невронен модул, предназначен да ускори задачите свързани с изкуствен интелект, локално на устройството. Функции като редактиране на снимки, транскрипция, превод и помощ за производителност все повече изискват специализирано хардуерно ускорение. Qualcomm смята, че дори бюджетните компютри скоро ще се нуждаят от възможности за изкуствен интелект като стандарт, а не от премиум екстри.

Въпреки това компанията е изправена пред сериозни предизвикателства. Съвместимостта на софтуера остава една от най-големите бариери за приемането на Windows на ARM. Въпреки че Microsoft подобри значително емулацията, някои по-стари приложения и игри все още се представят по-добре на традиционния x86 хардуер. Убеждаването на потребителите и производителите да възприемат напълно ARM-базирани лаптопи с Windows в голям мащаб ще отнеме време.

И все пак ходът на Qualcomm е стратегически. MacBook Neo от Apple доказа на потребителите, че лаптопът не се нуждае от премиум цена, за да осигури 18 часа живот на батерията и безшумна работа без вентилатор. Apple обаче игнорира пазара под 500 долара. Това е точно вакуумът, който Qualcomm възнамерява да запълни със Snapdragon C.

Чрез комбиниране на своята специално разработена Oryon CPU архитектура с интегриран невронен процесор (NPU), Snapdragon C дава на производителите на лаптопи с Windows възможността да създават леки, тънки и безвентилаторни бюджетни лаптопи, които да отговорят именно на MacBook Neo. Потребителите вече няма да се налага да избират между бавна система или скъп ъпгрейд.

Snapdragon C може да бъде катализаторът, необходим за утвърждаването на Windows на ARM. Ако Qualcomm предостави платформа, която поддържа стабилен, многодневен живот на батерията, като същевременно безпроблемно изпълнява приложения за ежедневна продуктивност, това ще разчупи доминацията на Intel и AMD на бюджетния пазар.

Intel и AMD продължават да подобряват ефективността и интегрираното AI ускорение в собствените си процесори, докато Apple остава доминираща в премиум ARM лаптопите. Следователно Qualcomm се нуждае от Snapdragon C, да осигурява не само впечатляващ живот на батерията, но и надеждна реална производителност на ниски цени.

Ако успее, въздействието може да бъде значително. Бюджетните лаптопи често изостават с години от премиум устройствата по отношение на дизайн, бързина и живот на батерията. Snapdragon C може да помогне за намаляване на тази разлика, което ще е добре дошло и за производителите, които усещат засилващата се конкуренция на Apple. Acer, HP и Lenovo вече са потвърдили, че ще предложат лаптопи с новия чип.

Редактор: Мартин Дешев
Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Баща и син от Великобритания поставиха три световни рекорда с околосветско пътешествие с велосипеди

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон" от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

„Беше луд в леглото": Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

Bugatti издига W16 Mistral на нови висоти със „Завръщането на младия принц"

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Скандал във Варна: Украинска гимнастичка запуши ушите си със слушалки, докато звучеше руският химн

По време на награждаването златните медалистки от Русия и Беларус бяха посрещнати с демонстративно запушване на уши от страна на състезателките на Украйна.

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

Находка на 121 млн. години: Учени откриха птица, ухажвала партньори с гигантски шлейф от пера

Учените смятат, че екземплярът е бил мъжки, тъй като в днешно време дългите декоративни опашни пера обикновено принадлежат на мъжките птици

Шокиращата причина, поради която принцеса Даяна и Сара Фъргюсън се скараха завинаги

Автобиография от 1996 г. и страх от предателство слагат край на близкото приятелство между принцеса Даяна и Сара Фъргюсън. Кралският експерт Андрю Лоуни разкрива истинските причини за разрива между двете снахи, който така и не бива изгладен

Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино"

Четири досъдебни производства се водят по случая с мащабните незаконни постройки край Варна

Съдят германка, набирала средства за задържани екстремисти от "Ислямска държава"

Твърди се, че в продължение на пет години тя е събрала близо 14 000 евро чрез различни онлайн платформи

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, в близост до границата с Украйна, и рани двама души

От мистерия до медицина: Как науката разкрива тайните на акупунктурата

Акупунктурата – практика, вкоренена в Традиционната китайска медицина (ТКМ), дълго време заемаше сивата зона между медицината и мистерият

Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

Нико Александров е диагностициран с рак на панкреаса и разсейки в черния дроб, а семейството му събира средства за лечение в Турция

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора

„Подобрение няма, но трайно увеличение на цените има“, заяви Велислава Делчева

„Агресията на Русия прекрачи нова граница" - Фон дер Лайен коментира дрона в Румъния

Рекорден демографски срив в Япония, населението спадна с 2,5 % за пет години

Населението на четвъртата икономика в света е спаднало до 123 милиона души през 2025 г., според предварителни данни от преброяването

Прокуратурата в Чикаго разплете мистерията около жената, съдила Тръмп

Тръмп е отрекъл всички обвинения и все още води съдебни битки с Каръл

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Премиерът се срещна с лидерите на ЕС и НАТО

Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

Вицепремиерът очаква законът за Антикорупционната комисия да бъде приет още днес

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Инцидентът отново поставя под въпрос сигурността на корабоплаването в Черно море на фона на продължаващата война между Русия и Украйна

