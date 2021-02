Невероятната история на интернет

Д нес е трудно да си представим как би изглеждало ежедневието ни без интернет. Ние работим, пазаруваме, забавляваме се и общуваме онлайн. Революцията, която интернет извърши, е безпрецедентна – не само с мащабите си, но и със скоростта, с която промени живота ни. Казано метафорично, сега всичко е на един клик разстояние, което е наистина изумително, особено като се има предвид, че първият уебсайт е създаден само преди три десетилетия.

Революционен експеримент

Годината е 1965-а. Учени извършат един много сложен за времето си експеримент – успяват да свържат два компютъра, които започват да обменят информация помежду си (единият от тях е в Масачузетския технологичен институт, а другият – в Санта Моника, Калифорния). Само четири години по-късно е създадена мрежата ARPANET – предшественикът на съвременния интернет. Проектът е финансиран от министерството на отбраната на САЩ, а целта му е да се създаде надеждна и бърза връзка между няколко правителствени институции.

Първият имейл

През 1971 г. Рей Томлинсън извършва нещо, което се оказва един от най-важните моменти в историята на интернет. Той изпраща първия имейл. Програмистът се занимавал с разработката на електронна поща за мрежата APRANET. Текстът на самото съобщение не е запазен, но според самият Томлинсън е било някакъв случаен набор от букви. Любопитна подробност е, че създателят на електронната поща е и първият човек, използвал популярния символ @.

Съобщенията, които никой не иска

Нежеланите съобщения, които повечето хората получават ежедневно на своите електронни пощи, често са наричани спам. Знаете ли, че първият подобен имейл е изпратен през далечната 1978 г. от Гари Тюрк? Негови получатели били 393-ма души, имащи достъп до мрежата ARPANET. С въпросното съобщение Тюрк искал да рекламира възможностите на нов модел компютри.

Първият уебсайт

Info.cern.ch далеч не е най-популярният или добре направен уебсайт. Въпреки това, той е наистина уникален. Чудите ли се защо? Отговорът е, че това е първият уебсайт в историята. Създаден е преди близо три десетилетия, като прави своя официален дебют на 6 август 1991 г. Негов автор е Тим Бърнърс-Лий – английски физик и компютърен специалист, който е основоположник и създател на системата World Wide Web. Сайтът info.cern.ch функционира и до днес и всеки, който желае, може да го посети.

Мобилен интернет

Знаете ли кой е първият мобилен телефон с връзка към интернет? Отговорът е Nokia 9000 Communicator. Той е произведен и представен във Финландия през 1996 г. По това време използването на интернет е ограничено и много скъпо. Само няколко години по-късно, обаче, това започва да се променя и постепенно мобилният интернет се превръща в неделима част от ежедневието ни.

Интернет търговията

Датата е 11 август 1994 г. Компанията NetMarket продава албум на световноизвестния музикант Стинг за 12,48 долара на Фил Бранденбергер от Филаделфия. Интересното в случая е, че това е първата покупка, направена по интернет. Днес, ситуацията е коренно различна. Броят на сайтовете за търговия е около 24 милиона. По-малко от един милион от тях, обаче, генерират годишни печалби от над 1000 долара. Абсолютен лидер по приходи е сайтът „Амазон“ (само за миналата година те са в размер на 386 млрд. долара).

Прадядото на социалните мрежи

Повечето хора асоциират израза социална мрежа със сайтове като „Фейсбук“, „Туитър“ и „Инстаграм“. Но колко от вас са чували за Sixdegrees.com? Това е първата социална мрежа, която, между другото, функционира и до днес. Сайтът е създаден през 1997 г. от компанията MacroView. Всеки, който искал да се присъедини към Sixdegrees, трябвало да получи специална покана. През 1999 г. сайтът е купен от YouthStream Media Networks за сумата от 125 млн. долара.

Винаги онлайн

В момента по света има над 50 милиарда устройства, свързани с интернет. Това означава, че на всеки жител на нашата планета се падат по около шест подобни предмета. В списъка на въпросните устройства влизат не само компютри, лаптопи и мобилни телефони, но и някои крайно нестандартни изобретения, имащи достъп до интернет – като бастуни, шишета, чадъри и блузи.

В рамките на една секунда

Колко неща могат да се случат за една секунда? Ако погледнем на този въпрос от перспективата на интернет, отговорът е: наистина много. „Гугъл“ обработва по около 90 000 търсения всяка секунда. За същия период от време се правят близо 5000 обаждания по „Скайп“, изпращат се 9000 съобщения в „Туитър“, гледат се приблизително 88 000 видеа в „Ютюб“ и се качват над 1000 снимки в „Инстаграм“. На всичкото отгоре, с всяка изминала секунда тези числа продължават да нарастват. Впечатляващо, нали?