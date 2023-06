Какво ще се случи, ако Земята спре да се върти?

Откакто свят светува

Още от раждането си преди около четири и половина милиарда години, Земята се е въртяла около оста си за почти 24 часа (23 часа и 56 минути, за да бъдем точни).

Какво би станало, ако изведнъж спре да се върти?

През това време тя се върти и по своята орбита около Слънцето, като един пълен кръг ѝ отнема 12 месеца. Но замисляли ли сте се какво би се случило, ако Земята внезапно спре да се върти, макар и само за секунда?

Какво би станало с хората?

За съжаление отговорът никак няма да ви зарадва. Земята се върти около оста си със скорости, вариращи от 0 км/ч на полюсите до 1600 км/ч на екватора в зависимост от географската ширина. На много места в Европа скоростта ѝ е около 1180 км/ч, но ние не го забелязваме.

„Това би било катастрофално“

Ето как астрофизикът Нийл де Грас Тайсън реагира когато му зададохме въпроса какво би се случило с хората, ако земята изведнъж спре да се върти: „Това би било катастрофално за всички ни.“

