Луната се свива, трусовете продължават с часове

Л уната била по-гореща, но с времето се е охладила. Това, естествено, има своето важно последствие: Луната се свива. Няма да се срути от само себе си като суфле – все пак е изградена от камъни. Но точно като грозде, което се изсушава в стафида, върху намаляващата Луна се получават повече бръчки. И с тях се появяват лунни трусове и свлачища.

Ново проучване изследва ефекта, който засечените лунни трусове може да имат върху повърхността на Луната, по-специално около лунния южен полюс. Това е област от голям интерес за бъдещи човешки и роботизирани изследвания. Учените установиха, че някои склонове на повърхността в района са особено уязвими.

