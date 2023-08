Юли не просто постави глобални топлинни рекорди - той ги разби

В северното полукълбо комбинацията от лято, развиващ се Ел Ниньо и нарастващи парникови газове направиха юли най-горещия месец, откакто се водят записи. Това не е изненада, но размерът на скока обезпокои учените по климата.

Ще отнеме известно време, за да бъдат проверени всички данни, но по предварителна оценка на службата за изменение на климата Коперник на Европейския съюз, средните глобални температури за месеца ще бъдат с 0,32°C по-горещи от предишния рекорден месец – юни от 2019 г. Това може да не звучи като голяма разлика, но рекордът, който юни от 2019 г. счупи, беше поставен само с 0,04°C над юли 2016 г. Така вече може да се сравни колко по-голямо е увеличението. Никога преди не е имало подобен скок, откакто са започнали световните измервания.

Almost every day in July was hotter, on a global average, than any day previously – and that’s just the start of how hot it has been.https://t.co/IMjGQhif74