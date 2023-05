Създадоха първото одобрено лечение за рядката и болезнена "болест на пеперудата"

А генцията по храните и лекарствата на САЩ одобри генна терапия за дистрофична булозна епидермолиза, известна още като "болест на пеперудата".

Нов гел за генна терапия е първото одобрено лечение за най-тежките форми на "болестта на пеперудата", рядко и болезнено състояние с мехури по кожата, съобщи Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) в петък (19 май).

Булозна дистрофична епидермолиза (DEB) е генетично заболяване, което прави кожата податлива на мехури и хронични, болезнени рани. Раните повишават риска от животозастрашаващи инфекции, деформация на крайниците и рак на кожата, наречен плоскоклетъчен карцином.

Поради генетична мутация пациентите не могат да произвеждат определен тип колаген в кожата си. Този колаген обикновено закрепва различни слоеве кожа един към друг и по този начин ги предпазва от триене един в друг и образуване на мехури.

Новоодобрената генна терапия, наречена Vyjuvek (генерично наименование beremegene geperpavec), работи като доставя работещи копия на дефектния ген на колаген директно в клетките на пациентите. Самото лечение е гел, който съдържа версия на вируса на херпес симплекс вирус 1, който е модифициран, така че да не може да се репликира в човешките клетки и носи две копия на гена за колаген: COL7A1.

Ефективността на гела е тествана в две клинични проучвания, които заедно включват приблизително 40 възрастни и деца с доминираща или рецесивна форма на DEB, последната от които причинява много по-тежки симптоми от първата. И в двете проучвания гелът значително подобрява скоростта, с която раните на пациентите се затварят, в сравнение с плацебо гел. Лечението също помогна да се предотврати незабавното повторно образуване на мехури по кожата, тъй като работещи копия на COL7A1 остават в клетките на кожата известно време.

Най-честите нежелани реакции включват сърбеж, втрисане, зачервяване, обрив, кашлица и хрема, според FDA.

Гелът за генна терапия вече е одобрен за употреба при пациенти с DEB, които са на възраст най-малко 6 месеца, и лечението може да се прилага от медицински специалист или в клиника, или в дома на пациентите, според Krystal Biotech, спонсор на изпитания.

