Богът на хаоса приближава! Кога астероид ще удари Земята

О громен астероид, кръстен на египетски бог на хаоса – Апофис увеличава скоростта си на придвижване към Земята и може да се блъсне в планетата ни след 48 години (през 2068 г.), предупреждават учени.

Заплахата първо беше предсказана от Илън Мъск преди около два месеца. В социалната мрежа Туитър Мъск написа: „Страхотно име! Не бих се тревожил по принцип, но голяма скала ще удари Земята евентуално и в момента сме беззащитни”.

Great name! Wouldn’t worry about this particular one, but a big rock will hit Earth eventually & we currently have no defense. https://t.co/XhY8uoNNax